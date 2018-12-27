حمله موشکی به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از رسانه های عربی از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه سبز بغداد در نزدیکی سفارت آمریکا خبر داد.

هنوز هیچ اظهارنظر رسمی که تاییدکننده اخبار در خصوص این انفجار باشد از سوی مقامات عراقی صادر نشده و جزئیات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

شبکه العالم از حمله موشکی به سفارت امریکا خبر داده است. بر اساس اعلام این شبکه سفارت امریکا در منطقه سبز عراق هدف حمله دو موشک قرار گرفته است.

بر اساس اعلام این شبکه سفارت آمریکا در بغداد متعاقب این حادثه به حالت آماده باش درآمده است.

این درحالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه شب در سفری سرزده با نظامیان آمریکایی در پایگاه عین الاسد در الانبار عراق دیدار کرد.

این اقدام ترامپ واکنش منفی گروه ها و محافل سیاسی عراقی را به همراه داشته و آن را نقض حاکمیت عراق برشمردند.