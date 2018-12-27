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۶ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۰۵

رئیس پلیس آگاهی تهران خبر داد:

محموله بزرگ داروهای نایاب قاچاق در تهران کشف شد

محموله بزرگ داروهای نایاب قاچاق در تهران کشف شد

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف محموله قاچاق دارو به ارزش تقریبی ۵ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا لطفی گفت: با شناسایی دقیق محل نگهداری محموله قاچاق دارو، هماهنگی لازم با دستگاه قضایی انجام و صبح روز جاری پنجشنبه ۶دی‌ماه در بازرسی از این محل بیش از ۲۳۰ هزار قلم انواع دارو کشف و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

وی با اشاره به انجام اقدامات پلیسی در شناسایی محل تصریح کرد: کارآگاهان معاونت مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی تهران موفق به شناسایی محل نگهداری مقدار قابل توجهی از انواع داروهای قاچاق در محدوده بزرگراه اشرفی اصفهانی شدند. در بررسی مقدماتی از محموله داروی کشف شده مشخص شد این داروها عمدتا تولید دوکشور آمریکا و هندوستان و از نوع داروی ضد سرطان، نایاب و یخچالی هستند که متاسفانه در شرایط کاملا غیراستاندارد و غیربهداشتی نگهداری می شدند.

سردار لطفی در ادامه افزود: در تحقیقات از متهم دستگیر شده نیز مشخص شد که داروی های قاچاق کشف شده، طی چند نوبت و به صورت غیرقانونی از طریق مرزهای شمال غرب وارد کشور شده و قرار بر آن بوده تا این داروها با انجام تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی ، به نشانی مشتریان ارسال شود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: طی هماهنگی‌های به عمل آمده با وزارت بهداشت مقرر گردیده تا این محموله از داروی‌های کم یاب تحویل این وزارتخانه شده تا هرچه سریع تر در اختیار بیماران نیازمند آن قرار گیرد، متهم پرونده نیز با قرار قانونی صادره از سوی مقام محترم قضایی و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کد مطلب 4496973

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    نظرات

    • حمید IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
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      ممنون از پلیس.به امیدخدا هر روزشاهد کشفیات کالای قاچاق و برخورد جدی با قاچاقچیان باشیم .نیروی انتظامی بایدنیرو و تجهیزات کافی داشته باشد تا بتواند شبانه روزی با قاچاقچیان و اشرار و مجرمین برخورد کند

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