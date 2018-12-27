لغزنده بودن جاده های ایلام به علت بارش باران

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: از رانندگان درخواست داریم با توجه به ریزش نزولات آسمانی در محورهای برون شهری استان، با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی و توصیه های پلیسی رانندگی کنند.

وی افزود: با توجه به پیش بینی های سازمان هواشناسی در خصوص احتمال ریزش برف در نقاط سردسیر و گردنه ها،تمامی رانندگان قبل از حرکت نسبت به بازدید وسیله نقلیه خود و تجهیز خودرو به وسایل ایمنی و زنجیر چرخ اقدام کنند.

سرهنگ همتی زاده تصریح کرد: با توجه به بارندگی ها در اکثر مسیرهای استان، رانندگان از توقف و پارک نمودن خودروها در مناطق کوهستانی که احتمال ریزش کوه و سقوط سنگ وجود دارد پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه در پایان گفت: رانندگان محترمی که قصد تردد در مسیرهای برون شهری استان را دارند،قبل از حرکت طی تماس با سامانه ۱۴۱(مرکز مدیریت راههای کشور)از وضعیت باز بودن مسیرها اطمینان حاصل و سپس اقدام به رانندگی کنند.