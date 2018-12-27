پنج هزار کلاس درس در خراسان جنوبی هوشمندسازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی واقعی پنج شنبه شب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان‌جنوبی اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۱۵۱ مرکز شبانه روزی با ۱۸ هزار دانش آموز داریم که باید نسبت به سرانه این دانش آموزان توجه ویژه‌ای داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: ۱۷۱ دانش آموز و نزدیک به ۹ هزار کلاس درس در خراسان جنوبی وجود دارد.

واقعی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد مدارس خراسان‌جنوبی مجهز به سیستم گرمایش حرارت مرکزی نیستند، ادامه داد: متصل کردن این مدارس به سیستم گرمایش حرارت مرکزی حدود ۶۳ میلیارد تومان هزینه می‌طلبد.

وی افزود: با توجه به اینکه در نتیجه خشکسالی‌ها سیل مهاجرت را از روستاها به شهر بیرجند داریم جمعیت دانش آموز استان و شهر بیرجند رشد داشته و بیش از سایر شهرستان‌ها با کمبود کلاس درس رو به رو هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در مسکن مهر خراسان جنوبی نیازمند ۳۶۵ کلاس درس هستیم که از این تعداد ۲۴۴ کلاس مربوط به مرکز استان است.

واقعی با اشاره به اینکه پنج هزار کلاس درس در خراسان جنوبی هوشمند سازی نشده است، اظهار کرد: هوشمند سازی هر کلاس درس نیازمند ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار است.

وضعیت پوشش رادیویی و تلویزیونی در برخی شهرستانها ۵۰ درصد است

علیرضا آیینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی هم در این جلسه اظهار کرد: در زمینه پوشش رادیویی و تلویزیونی استان وضعیت خوب و قابل قبولی نداریم و از میانگین کشوری پایین تر هستیم به گونه‌ای که در حال حاضر شهرستان‌هایی با ۵۰ درصد پوشش تلویزیونی در استان داریم که اکثر آنها در مناطق مرزی است.

وی اظهار کرد: در حوزه های مختلف نمایندگی استان نیز به خاطر پراکندگی ۳۹۶ ایستگاه تلویزیونی، پنج ایستگاه رادیویی و یک ایستگاه پرقدرت کار پوشش را انجام می دهیم.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان‌جنوبی بیان کرد: سال گذشته تنها از این تعداد ۴۲ ایستگاه تبدیل به دیجیتال شده و امسال ۳۶ ایستگاه تلویزیونی را با کمک فرمانداران، دهیاران و خودیاری مردم آغاز کرده ایم.

وی گفت: اگر امسال نتوانیم این تجهیزات را نصب و ایستگاه ها را مستقر کنیم عملکرد خوبی نخواهیم داشت چون این ایستگاه ها از ۶۰ تا ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما هر کدام به دلایلی متوقف شده است.