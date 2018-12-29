ملت ایران در حماسه ۹ دی دشمنان واقعی را شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین الله نور کریمی تبار با گرامیداشت سالروز حماسه نهم دی ماه اظهار داشت: ملت ایران در این حماسه بزرگ نشان دادند که دشمنان خود و انقلاب را به خوبی می شناسند و هرگز فریب نیرنگ های آنان را نمی خورند.

وی افزود: مردم باور دینی خود را به هیچ حزب و گروهی نمی فروشند و اعتقادی که به امام و رهبری دارند به هیچ باند و دسته ای نمی دهند، تصریح کرد: مردم معامله با خدا را با معامله به مخالفین خدا عوض نمی کنند در حماسه ۹ دی اختلافات حزبی را کنار گذاشتند.

امام جمعه ایلام همچنین به رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری در هدایت جریان های استکبار ستیزی مردمی اشاره کرد و افزود:مقام معظم رهبری برای بالا بردن بصیرت فریب خوردگان و نیز گروه های تندرو تلاش های بسیاری کردند که از عکس العمل های چکشی بازدارد و قانون محور فصل سوتفاهمات باشد و خوب توانستند این را مدیریت کنند که هم دشمنان خارجی را سر جا بنشانند و هم مردم را به سمت پاسداری از انقلاب هدایت کنند.

وی تاکید کرد: سال ۸۸ سران فتنه با استفاده از بسترهای رسانه ای، اقتصادی و فرهنگی سعی داشتند جامعه را ملتهب کرده و بر باورها و حرمت های اعتقادی و ملی مردم تاختند و سعی در هم سو کردن افکار عمومی با حرکت خود داشتند.

وی ادآور شد: اما مردم آگاه، بابصیرت و ولایتمدار ایران اسلامی فارغ از هر گرایش سیاسی و حزبی یکپارچه و متحد در برابر فتنه گرانی که باورهای دینی و ارزشی آنها را به سخره گرفته بودند به پا خواستند و یکصدا خواستار پایان دادن به جریان های فتنه ساز شدند.