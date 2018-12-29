حجت‌الاسلام مجتبی فتح الهی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به قرارگیری در آستانه ی حماسه ۹ دی روز بصیرت امروز در مساجد استان کرمانشاه سخنرانان درباره لزوم بصیرت‌افزایی و دشمن‌شناسی به سخنرانی می‌پردازند.

وی افزود: دشمن از غفلت‌های ما سو استفاده می کند بنابراین مسئولان باید در جهت رفع مشکلات جامعه بکوشند تا مورد بهره برداری دشمن قرار نگیرد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: انتخابات سال ۸۸ با وجود اینکه خوب برگزار شد اما عده ای نتایج آن را نپذیرفت و عنوان کردند که در انتخابات تقلب شده است.

به گفته حجت الاسلام فتح الهی نژاد، عده ای از این افراد بعد از اینکه متوجه شدند این حربه دشمن است کنار کشیدند اما اندک افرادی با استفاده از این فضا اغتشاشات را به راه انداختند.

وی تصریح کرد: بعد از مدتی حضور مردم و برائت از برهم زنندگان نظم عمومی توطئه‌های دشمن را خنثی کرد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم حفظ وحدت کلمه، افزود: مردم باید همیشه آگاه باشند و به یاوه گویی های دشمنان و بیگانگان توجه نکنند که همواره در صدد سوءاستفاده از مشکلات کشور هستند.

وی عنوان کرد: ویژه برنامه حماسه ۹ دی هم در مسجد جامع شهر کرمانشاه با حضور آحاد مختلف جامعه برگزار می شود.