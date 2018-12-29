به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام فهرست فیلمهای راهیافته به بخش «نگاه نو» سیوهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر، حضور برخی فیلمها در این فهرست با ابهاماتی در محافل سینمایی و رسانهای مواجه شد.
«روزهای نارنجی» به کارگردانی آرش لاهوتی یکی از فیلمهای راهیافته به بخش «نگاه نو» است که پیشتر حضورهای متعددی در جشنوارههای جهانی داشته و پذیرش آن پس از رونمایی در جشنوارههای خارجی با ابهاماتی مواجه شده است.
سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه سیوهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر درباره این ابهام که حضور در جشنوارههای خارجی آیا مانع از پذیرش فیلمها در جشنواره ملی فیلم فجر میشود، به خبرنگار مهر گفت: طبق آییننامه، این محدودیت برای جشنوارههای داخلی در نسبت با جشنواره ملی فیلم فجر وجود دارد و هیچ منعی برای پذیرش فیلمهای راهیافته به جشنوارههای جهانی در جشنواره فیلم فجر وجود ندارد.
مدیر دبیرخانه سیوهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر درباره فیلمهای «حمال طلا» به کارگردانی تورج منصوری، «زهر مار» سیدجواد رضویان و «یلدا» مسعود بخشی که هر سه پیشتر تجربه ساخت فیلمهای ویدیویی را در کارنامه خود داشتهاند بهعنوان «فیلماولی» در جشنواره فجر هم توضیح داد: مطابق آییننامه ملاک انتخاب فیلمها برای این بخش اولین تجربه با پروانه ساخت یا نمایش «سینمایی» است و از این منظر ساخت فیلم با پروانه ویدیویی بهعنوان فیلم سینمایی محسوب نمیشود.
وی در پایان توضیح داد: فیلمهایی که با پروانه ساخت ویدیویی مقابل دوربین رفته باشند با دریافت پروانه نمایش سینمایی میتوانند در جشنواره ملی فیلم فجر حضور یابند.
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