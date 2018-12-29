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۹ دی ۱۳۹۷، ۰:۰۲

مهر در گزارشی منتشر کرد؛

نکات آماری فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا/ دریک عنوان اول هستیم

نکات آماری فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا/ دریک عنوان اول هستیم

تیم ملی فوتبال ایران درحالی برای چهاردهمین بار در رقابتهای جام ملت‌های آسیا شرکت می‌کند که در مجموع شانزده دوره برگزار شده یکی از عناوین برتر را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره از مسابقات جام ملتهای آسیا با حضور ۲۴ تیم از ۱۵ دی ماه به میزبانی امارات آغاز می شود و تیم ملی فوتبال کشورمان به همراه عراق، ویتنام و یمن در گروه D این مسابقات حضور دارد.

تیم ملی فوتبال ایران در ۱۳ دوره از ۱۶ دوره گذشته این مسابقات حضور داشته و با ۳ عنوان قهرمانی به همراه عربستان، دومین تیم پر افتخار در این مسابقات هستند. ژاپن با ۴ عنوان قهرمانی دارای بیشترین قهرمانی و پر افتخارترین تیم حاضر در این مسابقات به لحاظ کسب عنوان قهرمانی است.

کره جنوبی با ۲ قهرمانی در این مسابقات، از تیم‌های پرافتخار آسیا به حساب می‌آید. رژیم اشغالگر قدس، کویت، عراق و استرالیا هم تیم هایی هستند که هر کدام یکبار طعم قهرمانی در این مسابقات را چشیده‌اند.

تیم ملی ایران در مجموع ادوار گذشته این مسابقات ۴۴ بار به میدان رفته و با کسب ۹۰ امتیاز، بهترین تیم این مسابقات به لحاظ کسب امتیاز است.

ملی پوشان کشورمان ۲۶ بار در این مسابقات پیروز شده‌اند، ۱۲ بار مقابل حریفان خود متوقف شده و تنها در ۶ بازی شکست خورده‌اند و در مجموع نیز با احتساب ۳ امتیاز از هر بازی، با ۹۰ امتیاز بهترین تیم همه ادوار این مسابقات هستند.

تیم ملی کشورمان در مجموع این تعداد بازی با ۸۷ گل زده و ۲۹ گل خورده داراری بهترین عملکرد از نظر تفاضل گل می‌باشد. همچنین ایران به همراه کره جنوبی با ۸۷ گل زده دارای بهترین عملکرد از این حیث می‌باشد. 

کره جنوبی با ۴۰ بازی و ۶۹ امتیاز بعد از ایران، دومین تیم امتیازآور در این مسابقات است و عربستان صعودی با ۵۲ امتیاز از ۲۹ بازی سومین تیم پر امتیاز بازیها می باشد. 

کد مطلب 4498457

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    نظرات

    • محمود IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
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      آقا این اعداد اشتباهه. مثلا ژاپن فقط 19 بازی کرده؟ تو این دوره های اخیر ژاپن 6بازی تو هر دوره انجام داده و فقط تو 3 دوره اخیر18بازی کرده. چطور میگید کلا 19 بازی کرده؟

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