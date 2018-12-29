برگزاری شب شعر روشنا در سالروز حماسه 9 دی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز حماسه نه دی «شب شعر روشنا» با موضوع شعرهای انقلابی در خانه شعر و ادبیات واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد برگزار می‌شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت نوسازی عباس آباد در سالروز حماسه نهم دی و گرامیداشت روز بصیرت و میثاق با رهبری،شب شعر روشنا با حضور ، علیرضا قزوه، محمدرضا سهرابی نژاد، رحیم زریان، میلاد عرفان پور،ساراجلوداریان و سایر شعرای آیینی و انقلابی از ساعت 17:30 الی19:30 در خانه شعرو ادب فارسی برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند به خانه شعر و ادبیات به نشانی بزرگراه حقانی،خروجی کتابخانه ملی خانه شعر و ادبیات مراجعه کنند.