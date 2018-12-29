  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۸ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

برگزاری شب شعر روشنا در سالروز حماسه 9 دی

برگزاری شب شعر روشنا در سالروز حماسه 9 دی

همزمان با فرارسیدن سالروز حماسه نه دی «شب شعر روشنا» در خانه و شعر و ادب فارسی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز حماسه نه دی «شب شعر روشنا» با موضوع شعرهای انقلابی در خانه شعر و ادبیات واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد برگزار می‌شود.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت نوسازی عباس آباد در سالروز حماسه نهم دی و گرامیداشت روز بصیرت و میثاق با رهبری،شب شعر روشنا با حضور ، علیرضا قزوه، محمدرضا سهرابی نژاد، رحیم زریان، میلاد عرفان پور،ساراجلوداریان و سایر شعرای آیینی و انقلابی از ساعت 17:30 الی19:30 در خانه شعرو ادب فارسی برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند به خانه شعر و ادبیات به نشانی بزرگراه حقانی،خروجی کتابخانه ملی خانه شعر و ادبیات مراجعه کنند.

کد مطلب 4498467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها