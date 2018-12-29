به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر شنبه در نشست بانوان فرهیخته استان، با تاکید بر اینکه یکی از مباحث مهمی که امروز در دستور کار قرار داشته و به جد به دنبال اجرایی کردن آن هستیم، موضوع اجباری کردن آموزش‌های قبل از ازدواج است، افزود: با توجه به اینکه معضل طلاق یکی از دغدغه‌ها مهم جامعه در برهه کنونی به‌شمار می‌رود، از این رو پرداختن به موضوع مهمی چون اجباری کردن آموزش‌های قبل از ازدواج باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بانوان جزو اقشاری هستند که از ظرفیت‌های بالقوه زیادی برخوردارند و در خصوص اشتغال این قشر نیز باید تمهیدات لازم اتخاذ شود، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در خصوص اشتغال پایدار بانوان، راه‌اندازی بازارچه بانوان است تا بتواند بخش مهمی از دغدغه‌های این قشر در حوزه اشتغال را برطرف کند، به همین خاطر با جدیت به دنبال راه‌اندازی این بازارچه در استان هستیم.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه اعتقاد راسخ به این مهم داریم که بانوان می‌توانند با فکر خلاق خود، بسیاری از مشکلات جامعه امروز را رفع کنند، یادآور شد: این جلسه می‌تواند به‌عنوان نشستی راهبردی برای از بین بردن این مشکلات باشد، به همین خاطر انتظار داریم جلساتی که مربوط به بانوان است، به طور منظم تشکیل شده و بانوان نیز حضور فعالی در آن داشته و راهکارهای خود را در زمینه‌های مختلف ارائه دهند.

حقیقی با اشاره به اینکه جوانان آینده‌سازان این مملکت بوده و باید برنامه‌های جامعی را برای این نسل تدارک ببینیم، ادامه داد: خوشبختانه یکی از برنامه‌های موفقی که در راستای تجلیل از تلاش‌های جوانان انجام شده، بحث قدردانی از مدال‌آورانی است که در میادین مختلف بین‌المللی برای ایران اسلامی افتخار کسب کرده‌اند که بی‌شک این نوع اقدامات باید در سایر بخش‌ها نیز تسری یابد.

وی با بیان اینکه برای حمایت همه‌جانبه از بانوان باید نسبت به راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی این قشر اقدامات لازم صورت گیرد تا بتوان از توانمندی‌های و ظرفیت‌هایی که در این بخش وجود دارد، به نحو مطلوب استفاده کرد، افزود: علاوه بر همه این اقدامات، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که نباید در برهه کنونی به دست فراموشی سپرده شود، بحث نهاد خانواده است که باید نگاه جدی و عمیق‌تری نسبت به گذشته به این موضوع داشته باشیم تا از آسیب‌هایی که به نهاد خانواده، از قبیل طلاق وارد می‌شود، کاسته شود.