حمایت از واحد های تولیدی فعال/ نباید سرمایه گذار را فراری داد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی عصر شنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که با محوریت بررسی مشکلات چند واحد تولیدی در راستای سفر معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور برگزار شد، افزود: در وضعیت اقتصادی فعلی، حمایت مناسب و حل مسائل واحد های دارای مشکل ضروری است.

گوهرگانی با اشاره به مشکلات کارخانه آجر دهدشت، اظهار کرد: این واحد اشتغال زایی ۱۲۰ نفر را به شکل عالی با پوشش سه شیفت فراهم کرده است.

گوهرگانی تصریح کرد: در یکی از محروم ترین نقاط استان قریب به ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است و وظیفه ماست که در راستای تولید و اشتغال واستمرار فعالیت ها حمایت از واحد ها و سرمایه گذاری را داشته باشیم.

وی افزود: سرمایه گذار را نباید فراری داد و باید در کنار توجه به مطالبات دستگاه ها و قوانین، اقدامات لازم را برای جلوگیری از غیر فعال شدن واحد های پویا داشته باشیم.

گوهرگانی از هدفگذاری ایجاد یک شرکت باربری توسط کارخانه آجر دهدشت خبر داد و گفت: درخواست این واحد در محل کارخانه ایجاد شرکت و بکارگیری کامیون به منظور حمل و نقل تولیدات به سایر استان ها است که اقدامات لازم در این رابطه نیز اجرایی می شود.

معاون اقتصادی استاندار با اشاره به طرح مشکلات بدهی گاز و برق این واحد، ابراز داشت: مقرر شد که در راستای کمک به این واحد با همکاری دستگاه های متولی اقدامات لازم را اجرایی کنیم.

گوهرگانی با تاکید بر اینکه اجرای مصوبات کارگروه ضروری است، گفت: یکی دیگر از موارد مطرح شده در نشست بسته شدن کد ورود بورس واحد های تولیدی متخلفی است که از مواد پتروشیمی در تولید استفاده می کنند و دارای تخلف بوده که پرونده آنها در تعزیرات حکومتی در حال بررسی است.

گوهرگانی گفت: در همین راستا با توجه به نشست تخصصی برگزار شده با محوریت صنعت و معدن، تولید کنندگان واقعی که از مواد پتروشیمی استفاده می کنند، واحد آنها فعال بوده و اشتغال دارند، کد خرید مواد اولیه آنها از بورس فعال می شود.

معاون اقتصادی استاندار همچنین خواستار توجه مناسب دستگاه ها به مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شد.