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۸ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۲۰

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس ناجا مطرح کرد؛

عامل وقوع ۶۵درصد تصادفات شهری/توصیه به رانندگان

عامل وقوع ۶۵درصد تصادفات شهری/توصیه به رانندگان

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس ناجا گفت: بی‌توجهی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عامل ۶۵ درصد تصادفات درونشهری آذرماه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس ناجا گفت: عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم با حدود ۶۵ درصد مهمترین علل رخداد تصادفات درون شهری در آذرماه بوده است.

سرهنگ نادر رحمانی افزود: پس از این دو عامل، تخطی از سرعت مطمئنه با حدود ۸ درصد، تغییر مسیر ناگهانی ۶درصد، انحراف به چپ ۴درصد، حرکت در خلاف جهت با ۳درصد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با حدود ۳ درصد مهمترین علل رخداد تصادفات در داخل شهرها طی آذرماه امسال بوده است.
به گفته وی خستگی و خواب آلودگی با حدود ۴درصد و نقص فنی با حدود ۶درصد کمترین نقش را در این مدت در تصادفات درونشهری داشته اند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس ناجا با اشاره به اینکه بیشترین تصادفات درونشهری بین ساعات ۱۲ تا ۲۰ رخ داده است افزود: پس از این ساعت، ۸ تا ۱۲ و ۲۰ تا ۲۴ بیشترین ساعات رخداد تصادفات در درون شهرها طی آذرماه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: کمترین تصادفات در این مدت بین ساعات ۱ تا ۴ و ۴ تا ۸ بامداد بوده است.
 

کد مطلب 4498757

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