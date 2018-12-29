مشکل بیمه بافندگان فرش کرمان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی شنبه شب در مراسم شب فرش کرمان بیان داشت: یکی از ظرفیت‌های خیلی خوبی که در استان کرمان وجود دارد هنری است که از پیشینیان ما بر جا مانده که هم جنبه هنری دارد و هم جنبه اقتصادی و آن صنعت فرش کرمان است.

وی افزود: در زمانی که شوک ارزی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و علی‌رغم همه نکاتی که موجب تورم در اقتصاد شده از صنعت فرش می‌توان به عنوان یک ظرفیت استفاده کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از مواد و مصالح مورد نیاز صنعت فرش تحت تاثیر قیمت ناشی از تغییرات ارز قرار می‌گیرد اما ارزش افزوده ناشی از آن می‌تواند یک جهش محسوب شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: نام قالی استان کرمان یکی از نام‌های مطرح در اقتصاد استان به شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از محدودیت‌های بخشی از بافندگان ما که کارت تخصصی بافندگی دارند بیمه است که تعدادی زیادی از این افراد نتوانسته‌اند از آن بهره‌مند شوند و این نیز متاثر از این موضوع است که عده‌ای تحت عنوان قالی بافی از بیمه قالی‌بافان استفاده می‌کنند و حق این عزیزان زایل می‌شود.

وی به تجمیع کارگاه‌های قالی‌بافی اشاره کرد و افزود: یکی از کارهایی که در راستای رونق صنعت فرش صورت گرفته تجمیع کارگاه‌های قالی‌بافی است در همین خصوص شرکت فرش توسط مجموعه سرمایه‌گذاری ملل خریداری شده که در فاز اول حدود ۱۰۰ دار قالی و در ادامه تا ۵۰۰ دار قالی در استان راه‌اندازی خواهد شد و ظاهرا این ساختمان جای مناسبی برای طراحی موزه فرش کرمان خواهد بود.

پورابراهیمی گفت: قبلا کار کردن در صنعت فرش خیلی خوب نبود اما در حال حاضر جوانان تحصیلکرده ظرفیت خوبی را در این زمینه ایجاد کرده‌اند که در شرایط کنونی چه در کشور و چه در استان یک جهش اقتصادی برای تولید و صادرات فرش به وجود آورده است که قبلاً مغفول مانده بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: از هر گونه اقدامی که می‌تواند منجر به رونق اقتصادی در کرمان شود حمایت می‌کنیم.