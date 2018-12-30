ولایتمداری و هوشیاری امت اسلامی در حماسه بزرگ نهم دی نمایان شد

حجت الاسلام عباس هاشمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امت اسلامی ایران در طول دوران چهل ساله انقلاب اسلامی بارها برای تجدید میثاق با ولایت و رهبری اعلام آمادگی کرده و در صحنه های سرنوشت ساز قدم به عرصه گذاشته اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: امروز نیز دشمنان باید بدانند اگر فتنه ای از سوی آن ها تدارک دیده شود، ملت ایران حماسه ای بزرگ تر از نهم دی خلق خواهند کرد و فتنه را خنثی می کنند.

وی بیان کرد: دشمنان انقلاب لحظه ای از پا نمی نشینند و در تمام لحظه ها منتظر وقوع یک فرصت هستند و در هر زمانی که شرایط را برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مناسب ببینند از هیچ اقدامی برای رسیدن به اهداف خود دریغ نمی کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطر نشان ساخت: به همین سبب، امروز آحاد جامعه باید آگاه و هوشیار باشند تا از بروز فتنه جلوگیری شود و از انقلاب اسلامی و آرمان های آن صیانت به عمل آوریم، همچنین بایستی از بروز نارضایتی در جامعه جلوگیری شود و ضرورت ترویج بصیرت را در اقشار مردم از یاد نبریم.

هاشمی تصریح کرد: چنانچه روزی دشمن به این فکر بیفتد که مجددا برنامه هایی مانند فتنه ۸۸ برای نظام مقدس اسلامی تدارک ببیند، مردم این سرزمین با شور و شعوری که در حماسه نهم دی نمایان شد، با آنها به مقابله برمی خیزند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی همچنین عنوان کرد: مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی امسال تحت عنوان «بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت» در نقاط مختلف شهری و روستایی استان مرکزی برگزار می شود.

وی اضافه کرد: در مرکز استان نیز این مراسم در مصلای بیت المقدس برگزار می شود و سرتیپ دوم پاسدار حمیدرضا مقدم فر، مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنران این مراسم است.