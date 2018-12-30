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۹ دی ۱۳۹۷، ۷:۳۳

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد؛

عملیات برف و کولاک در ۱۵ استان/ نجات ۵۱۰۰ نفر

عملیات برف و کولاک در ۱۵ استان/ نجات ۵۱۰۰ نفر

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، از امدادرسانی به هموطنان گرفتار در استان‌های برفی کشور خبر داد.

مرتضی سلیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:عملیات برف و کولاک طی ٧٢ ساعت گذشته در ۱۵ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران و همدان انجام شده است.

وی افزود: مناطق امدادرسانی شده شامل ۵۵ محور کوهستانی بوده که امدادرسانی به ۵۱۰۰ نفر از هموطنان انجام شده است.

سلیمی از اسکان اضطراری ٧٣ نفر و انتقال ۱۱ نفر به مراکز درمانی خبر داد و گفت: ۶ نفر از خدمات سرپایی برخوردار شدند.

وی با اشاره به رهاسازی ۶۰۱ دستگاه خودرو، افزود: ٨٧ تیم در قالب ٣٠٨ نفر نیرو، در عملیات امدادرسانی حضور داشتند.

کد مطلب 4498879
حبیب احسنی پور

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