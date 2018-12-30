عملیات برف و کولاک در ۱۵ استان/ نجات ۵۱۰۰ نفر

مرتضی سلیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:عملیات برف و کولاک طی ٧٢ ساعت گذشته در ۱۵ استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران و همدان انجام شده است.

وی افزود: مناطق امدادرسانی شده شامل ۵۵ محور کوهستانی بوده که امدادرسانی به ۵۱۰۰ نفر از هموطنان انجام شده است.

سلیمی از اسکان اضطراری ٧٣ نفر و انتقال ۱۱ نفر به مراکز درمانی خبر داد و گفت: ۶ نفر از خدمات سرپایی برخوردار شدند.

وی با اشاره به رهاسازی ۶۰۱ دستگاه خودرو، افزود: ٨٧ تیم در قالب ٣٠٨ نفر نیرو، در عملیات امدادرسانی حضور داشتند.