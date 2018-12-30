نامزدهای ۶ بخش مسابقه جشنواره فیلم عمار معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار»، نامزدهای دریافت جایزه ۶ بخش مسابقه این دوره جشنواره را اعلام کرد.

هیات داوران این جشنواره در بخش «برنامه تلویزیونی» متشکل از اکبر نبوی، امیر سعادتی، محمدحسین ساعی، آثار «دوران (قسمت انقلاب فرانسه)» به کارگردانی فرشاد منجزی، «به وقت جام» ساخته علی بوالی، «شوکران» تولید علی قربانی، «به اضافه مستند (قسمت اتاق جنگ)»به کارگردانی محمدحسین میری، «جاذبه (قسمت علیرضا رجبی)» اسماعیل بهمن آبادی و «عصرانه» ساخته محمدرضا باقری را به‌عنوان کاندیدای دریافت جایزه معرفی کرده است.

در بخش «تلویزیون اینترنتی»، هیات داوران آثار «شهرآرا (قسمت اعتصاب)» به کارگردانی میلاد گودرزی، «یه بوم و دو هوا» ساخته فاطمه احمدی، «مجموعه آوانت-شهرداد (قسمت روایت ده ونک)»، «۱۳ دی» ساخته اسماعیل معنوی و ویدئولوژی(قسمت تی‌شرت لاکچری۲۰۱۸) تولید شده توسط علی سرو را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه اعلام کردند.

همچنین در بخش «آیتم های تلویزیونی، موشن گرافیک و کلیپ»، داوران این جشنواره آثار «چگونه سینمای مردمی داشته باشیم» به کارگردانی مجید ریاضی رستگار، «زخم های امت» ساخته حسن امینی، «هم‌بازی» تولید شده توسط حسین گلزار و «فتح اورشلیم» به کارگردانی مجید نوروزی را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

در بخش «گزارش خبری»، آثار «قاچاق سوخت» اثر سعید پرویزی، «این پنج نفر» اثر ناصر اکبرپور، «معلمانی که کارگری می‌کنند» اثر کاظم دهقانی اشکذری، «مهاجرت معکوس» اثر اعظم سائدی و «کلاکت» اثر زهرا چخماقی از طرف داوران این جشنواره به عنوان نامزدهای دریافت جایزه اعلام شدند.

هیات داوران نهمین جشنواره عمار در بخش «فیلم ما» متشکل از محمد براتی، محمدرضا باقری، زهرا چخماقی، آثار کاندیداهای دریافت جایزه آثار «بچه های بهشت» به کارگردانی رضا محمد سلطان ولایت، «سطل آب» ساخته محمد فلاح گنجه، «کلت» تولید شده توسط سپیده شراهی، «مادر نان داد» به کارگردانی مریم فرهی، «یک شب در مدرسه» ساخته رضا رادپور و «یدی» ساخته یزدان عربی را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه اعلام کردند.

در بخش «پویانمایی» داوران این جشنواره متشکل از مازیار بیژنی، هادی محمدیان و یوسف قوجق آثار «روز از نو» به کارگردانی حسن اسدی، «مشهد دوست داشتنی» ساخته محمود سلطلان پور، «شیرین و فرهاد» تولید شده توسط رحیم کریم زاده و «شهر هزار کبوتر» به کارگردانی مشترک وُریا نیک منش و مریم هاشم نژاد را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

همچنین در بخش «پژوهش‌های سینمایی» داوران جشنواره عمار متشکل از حمیدرضا مدقق، میثم مهدیار و محسن لبخندق آثار «بازنمایی دین در سینمای پس از انقلاب؛ مدل مطلوب سینمای دینی و مذهبی» نوشته محسن گودرزی، «بررسی جایگاه زن از دید گفتمان حاکم؛ در سینمای دفاع مقدس دهه ۷۰-۹۰» به نویسندگی مشترک راحله گلشن خواص امیرحسین ندایی، «راهبردهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای جهانی‌شدن سینمای ملّی ایران» نوشته بهنام حیدری و «مطالعه توزیع مردمی محصولات رسانه‌ای در اکران مردمی جشنواره فیلم عمار» به نویسندگی رسول احمدی را به‌عنوان نامزدهای دریافت جایزه اعلام کردند. این در حالی است که هیات داوران در بخش «نقد و مقالات» هیچ اثری را واجد کاندیداتوری ندانستند.

هیات داوران نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار در بخش «فیلمنامه» متشکل از امین صدیقی، قربانعلی طاهرفر و انسیه شاه حسینی در بخش فیلمنامه کوتاه آثار «اینجا سرزمین من است» به نویسندگی سید مهدی میرغیاثی، «مین» ساخته علی عمو کاظمی، «۱۸ نوامبر» به نویسندگی توسط محمدجواد صالحی، «پستو» به نویسندگی محسن جهانی، «برای مادر» به نویسندگی حسین جعفری، در بخش «طرح فیلمنامه» آثار «سوآپ» به نویسندگی محمد منصوبی، «شهید ابراهیم هادی» به نویسندگی محسن راست خانه، «مسیر افتخار» به نویسندگی توسط حسین جعفری، «روزی روزگاری بویر احمد» به نویسندگی گردانی رضا دانش پژوه، «لیست شنبه» به نویسندگی مشترک محمدصادق رمضانی--حجت احمدی زر و «خرید قبل» به نویسندگی ریحانه مهرپویا را به عنوان نامزدهای کسب عنوان برگزیده جشنواره عمار معرفی کردند.

همچنین داوران جشنواره عمار در بخش «پویانمایی» متشکل از مازیار بیژنی، هادی محمدیان و یوسف قوجق آثار «روز از نو» به کارگردانی حسن اسدی، «مشهد دوست داشتنی» ساخته محمود سلطان پور، «شیرین و فرهاد» تولید شده توسط رحیم کریم زاده و «شهر هزار کبوتر» به کارگردانی مشترک وُریا نیک منش و مریم هاشم نژاد را به عنوان کاندیداهای دریافت جایزه اعلام کردند.

در بخش «نماهنگ»، هیئت داوران جشنواره متشکل از محمد میرزمانی، مهدی نقویان و میلاد عرفان‌پور، آثار «قاصدک»، «خونه مادربزرگه» و «خلوت خوب» به کارگردانی سید مهدی حسینی، «جعبه سیاه» به کارگردانی محمد نیک دل، «علی کوچولو» به کارگردانی حامد حیدری، «خانه پدری» به کارگردانی محمدباقر مفیدی‌کیا، و «برای ایران» به کارگردانی مشترک حمید بیات و داود احمدی را به عنوان کاندیداهای کسب جایزه این بخش اعلام کردند.

برگزیدگان این بخش‌ها در مراسم افتتاحیه نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار که روز یکشنبه ۹ دی، از ساعت ۱۸ در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود، اعلام و تقدیر می‌شود.