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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

سقوط سرویس دانش آموزان ارومیه از پل/۳ دانش آموز مجروح شد

سقوط سرویس دانش آموزان ارومیه از پل/۳ دانش آموز مجروح شد

ارومیه – سقوط سرویس مدرسه دانش آموزان روستای بخش صومای برادوست ارومیه امروز یکشنبه از پل روستای فیروزیان موجب جراحت سه دانش آموز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشدار صومای برادوست ارومیه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سرویس مدرسه امروز صبح از جاده منحرف و از روی پل سقوط کرده است که نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند.

سلیمان نریمانی ادامه داد: معاینات و کمک های اولیه در همان محل انجام شد،سه نفر از دانش آموزان برای ادامه مداوا به بیمارستان امام خمینی اعزام شدند که خوشبختانه نگرانی خاصی نیست و در حد شکستگی دست جراحت دارند.

بخشدار صومای برادوست اضافه کرد: سایر دانش آموزان نیز با وجود اینکه جراحتی نداشتند اما برای حصول اطمینان سلامتی شان به بیمارستان اعزام کردیم.

کد مطلب 4499162

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