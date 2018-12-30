سقوط سرویس دانش آموزان ارومیه از پل/۳ دانش آموز مجروح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشدار صومای برادوست ارومیه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سرویس مدرسه امروز صبح از جاده منحرف و از روی پل سقوط کرده است که نیروهای امدادی بلافاصله در محل حاضر شدند.

سلیمان نریمانی ادامه داد: معاینات و کمک های اولیه در همان محل انجام شد،سه نفر از دانش آموزان برای ادامه مداوا به بیمارستان امام خمینی اعزام شدند که خوشبختانه نگرانی خاصی نیست و در حد شکستگی دست جراحت دارند.

بخشدار صومای برادوست اضافه کرد: سایر دانش آموزان نیز با وجود اینکه جراحتی نداشتند اما برای حصول اطمینان سلامتی شان به بیمارستان اعزام کردیم.