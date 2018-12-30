به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «عشق ثگی» به نویسندگی و کارگردانی امید غفاری از یازدهم دی ماه هر شب ساعت ۲۱ در سالن شماره ۲ عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می رود.

«عشق ثگی» داستان زندگی مشترک زولان و سنو است که به تازگی نسبت به حضور گربه سنو در خانه حساس شده و برای خلاصی از دست آن تلاش می‌کند ...

حمید رشید، مرجان خاکساری، هلیا طباطبایی، نوید رضوی، حسین محمدی در این نمایش ایفای نقش می کنند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از تهیه کننده:مسعود ساکت اف، مشاور و دستیار کارگردان: امیرحسین غفاری، طراح لباس: سینا ایرانپور، طراح صحنه: فاطمه صفیری، طراح نور: رهی بالایی، گریم: نسرین کمالی، طراح گرافیک: مهدی دوائی، ساخت تیزر: محمدباقر کشاورز، هادی لطف آبادی.

در خلاصه این نمایش آمده است: آدمایی که حیوون درونشون رو قبول می کنن می‌تونن با حیوونای دیگه کنار بیان.