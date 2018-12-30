به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت نهم دی‌ماه که با حضور گسترده طلاب، اساتید حوزه، بسیجیان و اقشار مختلف مردم قم در مدرسه فیضیه برگزار شد، اظهار داشت: امام راحل سالها قبل از پیروزی انقلاب فرمودند که یاران من در گهواره‌ها هستند و امروز نیز همین یاران در سراسر کشور برای تجدید بیعت به صحنه آمدند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری این حرکت را حماسه نامیدند، گفت: حماسه ۹ دی ۸۸ از ۵ ویژگی برخوردار بود که عبارت‌ هستند از حماسه بیعت با ولایت، حماسه حضور، بصیرت، مقاومت در برابر دشمن و حماسه عشق به اباعبدالله الحسین(ع).

عضو جامعه مدسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه حماسه ۹ دی حماسه بیعت با ولایت بود، گفت: دشمنان در طول هشت ماه فتنه خرداد تا حماسه ۹ دی به صحنه آمده بودند که به ولایت خدشه‌ای وارد کنند و مردم این را خوب فهمیدند.

مردم هویت خود را به ولایت فقیه می‌بینند

وی با بیان اینکه در آن روز شعار «این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» از مردم شنیده می‌شد، افزود: این شعار از جان برخاسته و به این معنا است که مردم هویت خود را به ولایت فقیه می‌بینند و هستی سیاسی خود را گره خورده با ولی فقیه می‌دانند.

آیت الله خاتمی به شعار «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماد» اشاره کرد و ابراز داشت: این شعار مبنایی و ریشه‌ای است و پشتوانه قرآن، روایات و تاریخ را دارد و به این معنا است که رفتار کوفی صفتان را نخواهیم داشت و تا آخرین قطره خون حامی ولایت خواهیم ماند.

وی ادامه داد: حماسه ۹ دی بیعت با ولایت و از جنس بیعتی که مسلمانان با پیامبر(ص) داشتند بود و دشمنان انقلاب را مأیوس کرد و فهمیدند با یک دولت، گروه و جمعیت طرف نیستند بلکه با یک ملت به پا خاسته طرف‌ هستند که نمی‌توانند با آن مقابله کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: حماسه ۹ دی از جنس بیعت با سالار شهیدان ابا عبدالله(ع) در شب عاشورا بود؛ نمی‌خواهم ولایت را تشبیه به پیامبر و امیر المؤمنان(ع) کنم ولی می‌گویم این ولایت رهبری در استمرار ولایت آنان است.

حماسه ۹ دی باطل کردن طلسم فتنه گران بود

آیت الله خاتمی با بیان اینکه ۹ دی حماسه حضور نیز هست، تصریح کرد: در هر امری که حضور مردم لازم باشد آن امر جامع است؛ حماسه ۹ دی باطل کردن طلسم فتنه گران بود و دنیای استکبار امید به این اغتشاشات داشت تا بتواند با این شیطنت‌ها به نظام آسیب برساند.

وی با اشاره به اینکه دشمن بعد از ۹ دی ۱۳۸۸ تحریم‌های خود را شروع کرد، گفت: رئیس جمهور تازه به دوران رسیده آمریکا بیان می‌کرد که تحریم بی‌سابقه بر ملت ایران تحمیل کرده اما به لطف خداوند، ملت این تحریم‌های بی‌سابقه را هم پشت سر خواهد گذاشت.

این استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: تحریم اقتصادی در دوره بعثت هم بود اما اسلام روز به روز عظمت گرفت و در دوره مدینه هم بود ولی مسلمانان از پای در نیامدند.

تا این حضورهای با برکت است دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست بکند

وی عنوان کرد: دشمن جنگ نظامی، جنگ فرهنگی، جنگ رسانه‌ای، جنگ روانی و اقتصادی را بر ما تحمیل کرد و در تمام این‌ها شکست خورد و در این جنگ‌ها تلاش می‌کرد همه دنیا را علیه ما بسیج کند اما نتوانست و این‌ها از برکات حضور است و تا این حضورهای با برکت را داریم دشمن هیچ غلطی نتوانسته و نخواهد توانست بکند.

آیت الله خاتمی اظهار کرد: ۹ دی حماسه بصیرت بود، بصیرتی که حتی برخی از بردن نامش هم وحشت دارند و برخی روزنامه‌ها نوشتند اعتراضات درحالی که باید می‌نوشتند اغتشاشات و فتنه.

وی با اشاره به اینکه در هشت ماه فتنه ۸۸ بصیرت مردم را شاهد بودیم، گفت: دو اردوگاه شکل گرفت یک اردوگاه اوباما بود که سه بار از سران فتنه تجلیل کرد و رژیم صهیونیستی بود که آنها را سربازان خود خواند و منافقان، ضد خلق، سلطنت طلبان و ملحدان فراری در این اردوگاه قرار داشتند؛ مردم به صورت واضح دشمن را به صحنه دیدند و بصیرتشان را نشان دادند و به موقع عمل کردند.

حوزه علمیه ما بصیر است

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه بصیرت مردم کمر فتنه را شکسته و خواهد شکست، گفت: حوزه علمیه ما بصیر است و این حوزه علمیه همان حوزه‌ای است که در پیدایش انقلاب همراه امام نقش مؤثر داشت و امروز یار رهبری است و یک صدا فریاد بر می‌آورد انقلابی بوده، هستیم و خواهیم ماند.

وی افزود: به دشمنان و ضد انقلاب به عنوان یک طلبه که از سال ۵۴ تا کنون در متن حوزه بودم می‌گویم که بدانید آرزوی جدایی حوزه را از انقلاب و نظام اسلامی به گور خواهید برد.

برای انتخابات سال آینده نقشه‌ها کشیده‌اند

آیت الله خاتمی با بیان اینکه فتنه‌گران بدانند آفرینندگان حماسه ۹ دی در صحنه‌ هستند و با انگیزه بیشتر می‌توانند حماسه‌های ۹ دی‌ها را تکرار کنند، گفت: حالا که هنوز زمان انتخابات مجلس نشده است شورای نگهبان را تخریب می‌کنند و با زیر سؤال بردن نظریه استصوابی که جلوگیری کننده از ورود افرد ناسالم به مجلس است تخریب‌ها شروع کردند و از اکنون برای انتخابات‌ آینده نقشه‌ها چیدند و شعارهای هنجارشکن دادند اما تا این امت و حوزه انقلابی در این کشور است آنها ناکام خواهند ماند.

وی ادامه داد: حماسه ۹ دی حماسه مقاومت بود و تجلی آیه «وَ اِن تَصبِروا وَ تَتَّقوا لا یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیئًا» را در این ۴۰ سال دیدیم؛ صبر، مقاومت و تقوا توطئه‌های دشمنان را ناکام خواهد گذاشت و می‌خواهند ملت ایران را خسته نشان دهند چون خودشان خسته شدند، ملت ایران ملتی است که دشمنان را خسته کرده و خود خسته نخواهند شد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: این اجتماع باشکوه امروز از اجتماعات کم نظیر است و ملت در حالی به صحنه آمدند که از گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی در رنج هستند ولی می‌دانند این گرانی‌ها که بخشی از ناحیه استکبار است هزینه استقلال، عظمت، عزت و آزادی است.

وی گفت: مردم تهران ۸ ماه اغتشاشات را دیدند و در هر مناسبت ملی و مذهبی امنیت مردم را از بین می‌برند و روز عاشورا به عزاداران حمله کردند و این‌ها دیگر برای مردم قابل تحمل نبود چون دیدند آنها همه خطوط قرمز را پشت پا گذاشتند.

آیت الله خاتمی افزود: همانطوری که امام فرمود در پیروزی انقلاب عاشورا به کمک انقلاب آمد، در جریان مقابله با فتنه نیز عاشورا به داد ملت رسید و عشق به امام حسین(ع) جمعیت را به صحنه آورد، دشمنان بیرونی و فتنه گران بدانند ما تا امام حسین(ع) و عاشورا و نهضت عاشورا را داریم شکست ناپذیر خواهیم بود.