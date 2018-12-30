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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰

در قالب «یک روز یک تجربه» طرح می‌شود؛

روایت محمود رضوی از «ماجرای نیمروز» در عمار

روایت محمود رضوی از «ماجرای نیمروز» در عمار

سلسله نشست‌های «یک روز یک تجربه» در ایام برگزاری جشنواره فیلم عمار در سینما فلسطین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشست‌های «یک روز یک تجربه» در جریان برگزاری نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار از ساعت ۱۷:۴۵ الی ۱۹:۱۵ در سینما فلسطین برگزار می‌شود.

نخستین نشست از این سلسله نشست‌ها روز دوشنبه ۱۰ دی ماه با موضوع «انیمیشن فیلشاه از تولید تا عرضه» توسط حامد جعفری و هادی محمدیان، دومین نشست روز سه شنبه ۱۱ دی ماه با موضوع «انتقال تجربه قائم مقام» توسط سیدعلی صدری‌نیا و سومین نشست روز دوشنبه ۱۷ دی ماه با موضوع «ماجرای نیمروز» توسط سیدمحمود رضوی، در سینما فلسطین برگزار می‌شود.

مراسم افتتاحیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار فردا یکشنبه ساعت ۱۸ در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود و از روز دوشنبه اکران‌های فیلم، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی در محل سینما فلسطین برگزار می‌شود.

کد مطلب 4499292

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