  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۲

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی :

حمایت از محصولات بومی که رقبای مشابه خارجی دارند

حمایت از محصولات بومی که رقبای مشابه خارجی دارند

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی بر لزوم توجه و حمایت از  محصولات شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت که توانایی رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی دارند، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت در جمع مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌های جدید صندوق، کاهش فرآیند اعطای تسهیلات و خدمات مستقیم به شرکت‌های دانش بنیان است، گفت: در همین ارتباط باید با توجه به شرایط شرکت دانش‌بنیان و فضای حاکم بر اکوسیستم، تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی تغییر کند تا متناسب با نیاز شرکت باشد. 

وی با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان سراغ دریافت خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی نیامده‌اند، تصریح کرد: بسیاری از ابزارهای بهره‌مندی از تامین مالی آسان است اما با مقررات اضافی آن را پیچیده کرده‌ایم که درصددیم با اصلاح قوانین و مقررات این مسیر را هموار کنیم. 

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به سیاست جدید راه اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر تصریح کرد: با تاسیس این صندوق‌ که ماهیت خصوصی و تخصصی دارند به راحتی می توان شرکت‌ها را جذب کرده تا برای پروژه های مسئله محور همکاری و سرمایه ‌گذاری صورت گیرد. 

وی با تاکید بر لزوم توجه به تولیدات شرکت‌های دانش بنیان که توانایی رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند، خاطرنشان کرد: باید نهادهایی مانند هیئت امنای ارزی را متقاعد به خرید از تولیدات شرکت‌های دانش بنیان داخلی کرد و در همین ارتباط صندوق نوآوری و شکوفایی هم آمادگی حمایت از شرکت‌ها و ارائه تضامین لازم را دارد. 

وحدت صندوق نوآوری و شکوفایی را نهاد مالی دانست که تفاوتش با بانک فهم در تکنولوژی است، تاکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکت های دانش بنیان با محدودیتی در منابع مالی مواجه نیست و در عین حال می تواند از ظرفیت اهرم کردن این منابع جهت استفاده از منابع بانکی نیز بهره ببرد. 

کد مطلب 4499313

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها