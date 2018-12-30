حمایت از محصولات بومی که رقبای مشابه خارجی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر علی وحدت در جمع مدیران عامل شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت با تاکید بر اینکه یکی از سیاستهای جدید صندوق، کاهش فرآیند اعطای تسهیلات و خدمات مستقیم به شرکتهای دانش بنیان است، گفت: در همین ارتباط باید با توجه به شرایط شرکت دانشبنیان و فضای حاکم بر اکوسیستم، تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی تغییر کند تا متناسب با نیاز شرکت باشد.
وی با اشاره به اینکه هنوز بسیاری از شرکتهای دانش بنیان سراغ دریافت خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی نیامدهاند، تصریح کرد: بسیاری از ابزارهای بهرهمندی از تامین مالی آسان است اما با مقررات اضافی آن را پیچیده کردهایم که درصددیم با اصلاح قوانین و مقررات این مسیر را هموار کنیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به سیاست جدید راه اندازی صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر تصریح کرد: با تاسیس این صندوق که ماهیت خصوصی و تخصصی دارند به راحتی می توان شرکتها را جذب کرده تا برای پروژه های مسئله محور همکاری و سرمایه گذاری صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به تولیدات شرکتهای دانش بنیان که توانایی رقابت با نمونههای خارجی را دارند، خاطرنشان کرد: باید نهادهایی مانند هیئت امنای ارزی را متقاعد به خرید از تولیدات شرکتهای دانش بنیان داخلی کرد و در همین ارتباط صندوق نوآوری و شکوفایی هم آمادگی حمایت از شرکتها و ارائه تضامین لازم را دارد.
وحدت صندوق نوآوری و شکوفایی را نهاد مالی دانست که تفاوتش با بانک فهم در تکنولوژی است، تاکید کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکت های دانش بنیان با محدودیتی در منابع مالی مواجه نیست و در عین حال می تواند از ظرفیت اهرم کردن این منابع جهت استفاده از منابع بانکی نیز بهره ببرد.
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