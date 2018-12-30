به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در نشست هماندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان دانش آموزی گفت: امروز ۹ دی روز بصیرت و میثاق با ولایت است و آنچه این روز را در انقلاب اسلامی برجسته میکند روزی است که مردم خودجوش از تمام جناحها و جریانها در قبال فتنه بزرگ ایستادند و اجازه ندادند هدایت و رهبری یک جریان در کشور شکل گیرد.
وی ادامه داد: به هدایت مقام معظم رهبری مردم بلافاصله متوجه یکی از بزرگترین فتنهها که هم آگاهانه و هم ناآگاهانه شکل گرفت، شدند و روز بصیرت، آگاهی و میثاق با ولایت نامگذاری شد.
کاظمی در بخش دیگری از سخنانش به مسائل سازمان دانشآموزی پرداخت و گفت: از قائممقام سازمان دانش آموزی خواهش میکنم که ویژه بر روی پیشنهادها مدیران ستاد و استانها کار کند زیرا ارتباط با قطبها استفاده از خرد جمعی است که شرط بالندگی و ارتقای یک سیستم را فراهم میکند. قرآن به سه پلکان ترقی یا راهبرد میانبر برای دسترسی به اهداف اشاره میکند: اولین راز و رمز موفقیت انسان میزان ارتباط او با قرآن است. شاخصهای نماز، قرآن و عمل صالح در این میان مهم هستند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در آیات قرآن آمده است که انفاق همسنگ و هموزن نماز و قرآن است لذا این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. بالاترین انفاق به استناد آیات و روایت، معلمی و کار تعلیم و تربیت است. براساس آیات قرآن کریم انفاق پولی نیز ضعیفترین انفاق است.
رئیس سازمان دانشآموزی به آیاتی از قرآن اشاره کرد و بالاترین عمل صالح را انفاق نامید و در ادامه گفت: سه راه میانبر رشد، تعالی، محبوبیت و خدایی شدن، این موضوعات است.
او به چهار اصل اساسی بالندگی یک سازمان اشاره کرد و افزود: گام اول مشارکتپذیری، داشتن روحیه آن، لزوم وجود ساختار و بدنه در تصمیمسازی و تصمیمگیری است. اصل دوم حمایت و یاوری است که باید در نگاه، گفتار و رفتارهای ما موج بزند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش عشق ورزیدن به کار و همکار را اصل سوم دانست و گفت: در این صورت سازمان همدل، همصدا و منسجم میشود. روحیه نقادی و فضای نقد نیز اصل چهارم است که برای بالندگی یک سازمان مهم است.سازمان دانشآموزی بالاترین ظرفیت و بهترین بستر برای تحقق سند تحول بنیادین است و به عنوان یک تشکل رسمی و قانونی در اختیار نهاد تعلیم و تربیت قرار دارد.
وی ادامه داد: تنها راهبرد سند تحول بنیادین، تحقق اهداف متعالی تعلیم و تربیت تمامساحتی است لذا از این مسیر به حیات طیبه و انسان طراز سند دسترسی پیدا میکنیم.
کاظمی تصریح کرد: بخش اعظم فعالیتهای تمامساحتی، نهفته در فعالیتهای اصلی سازمان و تربیت سیاسی اجتماعی است و این ظرفیت را باید در اختیار آموزش و پرورش قرار دهیم.
رئیس سازمان دانشآموزی ادامه داد: اصلیترین وظیفه سازمان، فعالیتهای دانشآموزی است. این فعالیتها باید بازبینی شوند. برخی از فعالیتها باید تاسیس، تعطیل، تعدیل و برخی ادغام شوند. رویکردهایی که باید بر فعالیتهای ما حاکم باشد مدرسهمحوری، مهارتآفرینی منطبق بر نیازهای جامعه، ایجاد نشاط و امید در تشکیلات، حاکمیت ارزشهای انقلاب اسلامی بر نمادها، رفتارها و گفتارهاست.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بر تقویت خبرگزاری پانا تاکید کرد و گفت: در مجموعه خبرگزاری پانا باید به شعار هر مدرسه و هر کلاس یک خبرنگار توجه شود تا بتوان از این شبکه تربیتی استفاده کرد.
او مهمترین ماموریت و استراتژی آموزش و پرورش و وزیر را اجرا و تحقق سند تحول بنیادین دانست و با طرح این سوال که سهم سازمان دانشآموزی از اجرای این سند چیست افزود: باید سیاستهای تشکلها را در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین مشخص کنیم.
کاظمی در ادامه گفت: آنچه در سرویس مدارس مهم است نوع نگاه به این سرویسهاست. ما باید سرویسهای مدارس را یک کلاس سیار و معلم را یک مربی سازمان تلقی کنیم. شما مدیران باید فرصتآفرینی کنید و شبکه ارتباطی که همان شورای برنامهریزی است، تشکیل دهید. حوزه ارتباطی باید با نهادها، سازمانها، تشکلها و ادارهها تقویت شود. امیدوارم سازمان دانشآموزی در این ماموریت که به تشخیص وزیر آموزش و پرورش به سازمان واگذار شده است، موفق باشد.
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