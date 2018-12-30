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۹ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۳

به منظور رفاه حال بیمه شدگان و مستمری بگیران؛

نوبت دهی شعب تامین اجتماعی از دو طریق حضوری وغیرحضوری انجام میشود

نوبت دهی شعب تامین اجتماعی از دو طریق حضوری وغیرحضوری انجام میشود

مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی در خصوص شیوه های نوبت دهی در شعب این سازمان گفت: نوبت دهی شعب تامین اجتماعی از طریق وب سایت ، تلفن همراه و حضوری انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معیری افزود: سامانه نوبت دهی متمرکز و غیرحضوری در بستر تلفن همراه از طریق USSD و وب reserve.tamin.ir جهت اخذ نوبت و بر اساس سرویس کاتالوگ سازمان تامین اجتماعی طراحی و پیاده سازی شده است.

وی اظهار داشت: هدف اصلی از راه اندازی این سامانه، مدیریت تقاضای مراجعین به شعب و به تناسب آن مدیریت و تخصیص ظرفیت مناسب، جهت ارائه خدمات تعریف شده است و به صورت موازی و در کنار روش سنتی اخذ نوبت تنها به عنوان روشی موازی در جهت تسهیل سازی و صرفه جویی در زمان مراجعه کنندگان به شعب عملیاتی شد.

معیری با بیان اینکه دریافت نوبت با روش های الکترونیکی کاملاً اختیاری است و ارائه خدمات در شعب منوط به اخذ نوبت دهی اینترنتی نیست، خاطرنشان کرد: آموزش اخذ نوبت به مردم در شعب تامین اجتماعی توسط کارکنان انجام می شود.

مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر اقدامات لازم جهت راه اندازی نوبت دهی غیرحضوری بر روی سرشماره #۱۴۲* از طریق اپراتورهای رایتل و ایرانسل در دست اقدام است و بزودی فعال می شود.

وی افزود: این سامانه به گونه ای طراحی شده است که امکان اخذ نوبت به تفکیک هر خدمت، روز و ساعت هایی که دارای ظرفیت خالی است برای مخاطبین قابل انتخاب است و ضمن ارسال پیامک یادآوری، امکان اخذ بازخورد و میزان رضایت مخاطبین نیز در آن فراهم شده است.

معیری با اشاره به دریافت بازخورد از مخاطبان در خصوص نوبت دهی حضوری و غیرحضوری در شعب سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس نتایج بدست آمده بیش از ۶۵ درصد مردم رضایت خود را در خصوص راه اندازی این سامانه و با توجه به کاهش زمان انتظار اعلام کرده اند.

کد مطلب 4499489
مهناز قربانی مقانکی

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