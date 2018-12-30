نوبت دهی شعب تامین اجتماعی از دو طریق حضوری وغیرحضوری انجام میشود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معیری افزود: سامانه نوبت دهی متمرکز و غیرحضوری در بستر تلفن همراه از طریق USSD و وب reserve.tamin.ir جهت اخذ نوبت و بر اساس سرویس کاتالوگ سازمان تامین اجتماعی طراحی و پیاده سازی شده است.

وی اظهار داشت: هدف اصلی از راه اندازی این سامانه، مدیریت تقاضای مراجعین به شعب و به تناسب آن مدیریت و تخصیص ظرفیت مناسب، جهت ارائه خدمات تعریف شده است و به صورت موازی و در کنار روش سنتی اخذ نوبت تنها به عنوان روشی موازی در جهت تسهیل سازی و صرفه جویی در زمان مراجعه کنندگان به شعب عملیاتی شد.

معیری با بیان اینکه دریافت نوبت با روش های الکترونیکی کاملاً اختیاری است و ارائه خدمات در شعب منوط به اخذ نوبت دهی اینترنتی نیست، خاطرنشان کرد: آموزش اخذ نوبت به مردم در شعب تامین اجتماعی توسط کارکنان انجام می شود.

مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر اقدامات لازم جهت راه اندازی نوبت دهی غیرحضوری بر روی سرشماره #۱۴۲* از طریق اپراتورهای رایتل و ایرانسل در دست اقدام است و بزودی فعال می شود.

وی افزود: این سامانه به گونه ای طراحی شده است که امکان اخذ نوبت به تفکیک هر خدمت، روز و ساعت هایی که دارای ظرفیت خالی است برای مخاطبین قابل انتخاب است و ضمن ارسال پیامک یادآوری، امکان اخذ بازخورد و میزان رضایت مخاطبین نیز در آن فراهم شده است.

معیری با اشاره به دریافت بازخورد از مخاطبان در خصوص نوبت دهی حضوری و غیرحضوری در شعب سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس نتایج بدست آمده بیش از ۶۵ درصد مردم رضایت خود را در خصوص راه اندازی این سامانه و با توجه به کاهش زمان انتظار اعلام کرده اند.