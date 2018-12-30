به گزارش خبرنگار مهر، حوزه هنری تهران عصر امروز یکشنبه همزمان با سالروز حماسه ۹ دی، میزبان آیین افتتاحیه نهمین دوره از جشنواره مردمی فیلم «عمار» بود.
آیین افتتاحیه نهمین دوره این جشنواره مردمی با حضور پرشمار هنرمندان، مخاطبان علاقمند و جمعی از خانواده شهدا و با پخش کلیپی از اهم رویدادها و چهرههای مرتبط با جریان مقاومت طی یک سال گذشته و تأکید بر امید به آینده، آغاز شد.
دختر نوجوان شهید هادی باغبانی از شهدای مدافع حرم، در ابتدای این مراسم آیاتی از قرآن کریم را قرائت کرد.
فاتحان فتنههای دیروز، فتنه تحریم را هم پشتسر میگذارند
مهندس مهدی دوستی مدیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس اولین سخنران آیین افتتاحیه جشنواره نهم بود که پس از پخش کلیپی درباره این پالایشگاه و اهمیت اقتصادی و سیاسی آن روی سن حاضر شد و گفت: همه مستحضرید که امروز کار دشمن القای ناکارامدی و یاس است و یاس هم کار شیاطین و در رأس آن شیطان بزرگ است. آنها میخواهند القا کنند که جمهوری اسلامی نمیتواند اما اگر واقعاً جمهوری اسلامی نمیتواند، چرا آن را رها نمیکنید؟ این همه دورگردی و تکاپوی جهانی برای چیست!؟ این تناقض بزرگی است.
وی افزود: حتما در این میان اتفاقی رخ داده و حتما جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به الگو است. ما امروز از سواحل مدیترانه تا آفریقا تبدیل به الگوی ملتها شدهایم. جمهوری اسلامی در مسیر گام برداشته است و دشمن به خوبی این را میداند.
دوستی در ادامه به تاریخ پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: تا به امروز سه فتنه را پشت سر گذاشتهایم؛ جنگ، فتنه سیاسی و امروز هم فتنه اقتصادی و تحریم. در فتنههای اول و دوم ویژگی مشترک این بود که رهبر راه را مشخص کرد و ملت به میدان آمد و عبور از این فتنهها و ایستادگی ملت منتهی به تحکیم نظام شد.
وی افزود:امروز هم که با فتنه اقتصادی مواجه هستیم؛ بخش اول که نقش رهبر در تبیین مفاهیمی مانند اقتصاد مقاومتی صورت گرفته و حالا نوبت ما است که وارد میدان شویم و اینبار هم فتنه را پشت سر بگذاریم. فاتحان فتنههای اول و دوم حتما میتوانند از این فتنه هم عبور کنند.
وی در ادامه به تشریح مختصات اجرایی و عملیاتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس و تأثیر این پروژه بر فرآیند تقابل با تحریمهای اقتصادی پرداخت.
بخش اول معرفی برگزیدگان
در ادامه برنامه نوبت به معرفی بخشی از برگزیدگان این دوره از جشنواره عمار رسید که جوایز این بخشهای با حضور خانواده شهیدان سرلک، زارعی، فرزانه، عسگری و خداوردی به برگزیدگان اهدا شد.
هیأت داوران بخش «پویانمایی» لوح افتخار را به انیمیشن «روز از نو» به کارگردانی حسن اسدی اهدا کرد و فانوس زرین این بخش هم به «شهر هزار کبوتر» به کارگردانی مشترک پویا نیکمنش و مریم هاشمینژاد رسید.
در بخش «نماهنگ» فانوس زرین به «علی کوچولو» به کارگردانی حامد حیدری اهدا شد و جایزه ویژه این بخش به سیدمهدی حسینی برای نماهنگهای «قاصدک»، «خلوت خوب» و «خونه مادربزرگه» رسید.
در بخش «برنامههای تلویزیونی» لوح افتخار به مستند «به وقت جام» به کارگردانی علیرضا بوالی و فانوس این بخش به مجموعه «دوران» به تهیهکنندگی فرشاد منجزی اهدا شد.
در بخش «برنامه تلویزیونی اینترنتی» هیأت داوران لوح تقدیر به برنامه «یه بوم و دو هوا» به تهیهکنندگی فاطمه احمدی و فانوس این بخش به «شهرآرا» به کارگردانی میلاد گودرزی اهدا شد.
در بخش «آیتمهای تلویزیونی، موشن گرافی و کلیپ» هیأت داوران هیچ اثری را واجد دریافت جایزه ندانست.
در بخش گزارش خبری لوح افتخار به «معلمانی که کارگری میکنند» به تهیهکنندگی کاظم دهقانی اشکذری اهدا شد و سعید پرویزی برای گزارش «قاچاق سوخت» توانست فانوس این بخش را از آن خود کند.
جایزه ویژه بخش گزارش خبری شامل یک جفت «دستکش ننه عصمت» بهعنوان یکی از یادگارهای سنتی جشنواره عمار، به انتخاب هیأت داوران به زهرا چخماقی خبرنگار واحد مرکزی خبر اهدا شد.
چخماقی هنگام دریافت این جایزه گفت: خوشحالم از حضور در این جمع و نمیدانم کجا بهتر از جشنواره عمار میتوانستم باشم. تلاش میکنم وظیفهام را انجام دهم و میخواهم شما به خصوص خانواده شهدا برایم دعا کنید.
پس از اهدای جوایز، نوبت به اجرای برنامه استندآپ کمدی توسط امین میمندیان طنزپرداز رسید.
بزرگداشت شیخ ابراهیم زکزاکی
پخش کلیپ «خمینی آفریقا» در بزرگداشت شیخ زکزاکی رهبر مسلمانان انقلابی نیجریه بخش بعدی آیین افتتاحیه نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار بود که مقدمه آیین پاسداشت این چهره شاخص جریان مقاومت در این مراسم بود.
نادر طالبزاده سخنران این بزرگداشت بود که در سخنانی گفت: خوشحالم از حضور در جمع افراد حزباللهی و خوشحالم که این آیین در حوزه هنری برگزار میشود. خوشحالم در این مقطع سخت زندگی مردم، هنوز فرصتهایی برای تنفس و آیندهنگری پیش میآید و این مراسم مصداق همین فرصتها برای امید به جوانان پرشور و باحال و خدامحور است.
وی افزود: این جوانان هنرمند، گروههای شجاعی هستند که به دنبال اصلاح انقلاب و حرکت در مسیر معمار انقلاب و دوری از انحرافند. انشالله که همین جوانان با ابزار قوی فیلمسازی این تحولات را رقم بزنند. عمار جایگاه خود را پیدا کرده و این شعار نیست.
این کارگردان سینما و کارشناس فرهنگی با اشاره به آیین بزرگداشت شیخ زکزاکی ادامه داد: یادمان نرود که انقلاب اسلامی وعده اصلیاش کمک به مستضعفین است. اول کشور خودمان و بعد در نقاط دیگری مانند قاره آفریقا که شخص شیخ زکزاکی نشان داد چقدر این قاره مستعد حقیقتجویی است. نشانه این قاره مستعد تحول سریع این مردم است و انشالله که در آینده شاهد توسعه این جریان باشیم.
طالبزاده:این جوانان هنرمند، گروههای شجاعی هستند که به دنبال اصلاح انقلاب و حرکت در مسیر معمار انقلاب و دوری از انحرافند. انشالله که همین جوانان با ابزار قوی فیلمسازی این تحولات را رقم بزنند. عمار جایگاه خود را پیدا کرده و این شعار نیستطالبزاده افزود: امروز جای جهاد سازندگی در آفریقا خالی است و انشالله بتوانیم جهاد را در این منطقه احیا کنیم تا کمکی برای توسعه فرهنگ اهلبیت باشد.
وی در پایان باردیگر تأکید کرد: خوشحالم که جمعی از دوستان جریان انقلاب دور هم جمع میشوند و این حاصل زحمت بچههای عمار است و انشالله که شاهد رشد بیشتر آن در آینده هم باشیم.
در ادامه با حضور نادر طالبزاده، مادر شهید عباس بابایی و خانواده شهید جعفری از شهدای گردان فاطمیون، آیین بزرگداشت شیخ زکزاکی با حضور خانواده زکزاکی برگزار شد.
دختر شیخزکزاکی در این بخش گفت: از همه مسئولان و شرکتکنندگان در این برنامه تشکر میکنم. از صدر اسلام تا امروز افراد زیادی خونشان ریخته شده که پدر من یکی از آنها بود. شیخ ابراهیم زکزاکی یاران بسیاری از دست دادند اما هیچگاه حرف خود را تغییر ندادند و بهدنبال حاکمیت اسلام در جهان بودند.
وی در ادامه با اشاره به احداث شهرک سینمایی برای ساخت آثاری درباره بزرگان جریان مقاومت اسلامی در نیجریه افزود: ۲۰۰ سال پیش فرد بزرگی اسلام را به نیجریه آورد اما امروز حکومت ظالم نیجریه نمیخواهد او به جوانان شناسانده شود. از همه میخواهم برای این حرکت دعا کنند.
بخش دوم اهدای جوایز
بخش دوم اهدای جوایز برگزیدگان نهمین جشنواره فیلم «عمار» با حضور خانواده شهیدان طباطباییمهر، نبیلو و محمدی برگزار شد
در بخش «پژوهشهای سینمایی» فانوس جشنواره نهم به پژوهش «مطالعه توزیع مردمی محصولات رسانهای در اکران مردمی جشنواره فیلم عمار» به نویسندگی رسول احمدی اهدا شد و هیأت داوران هیچ اثری را شایسته دریافت لوح افتخار ندانست.
در بخش «فیلم ما» لوح افتخار به فیلم «یدی» به کارگردانی یزدان عربی اهدا شد و فانوس جشنواره به «کلت» به کارگردانی سپیده شراهی رسید.
در بخش فیلمنامه کوتاه لوح افتخار به «اینجا سرزمین من است» به نویسندگی سید مهدی میرغیاثی اهدا شد.
در بخش «طرح فیلمنامه»، دو فیلمنامه «روزی روزگاری بویر احمد» به نویسندگی گردانی رضا دانشپژوه و «امام جمعه» نوشته میثم مهدیراد لوح افتخار دریافت کردند و فانوس این بخش به «لیست شنبه» به نویسندگی مشترک محمدصادق رمضانی و حجت احمدیزر اهدا شد.
رضا دانش پژوه پس از دریافت جایزه خود گفت: این جایزه را به آدمی تقدیم میکنم که حرف و امضایش برای ما فرقی ندارد؛ سلیم غفوری که همواره پشتیبان فیلمسازانی شبیه من بوده است.
این فیلمنامهنویس در ادامه خطاب به نادر طالبزاده گفت: آقای طالبزاده شما نام بویراحمد را میشناسید و ۴۰ سال است که از جمعوری اسلامی میگذرد اما هنوز فیلمی درباره بویراحمد ساخته نشده است. آن هم در شرایطی که با تعداد بالای فیلمهای به ظاهر ارزشی اما فاقد ارزشی مواجهیم که تنها مسعود فراستی میتواند علیه آنها صحبت کند. آقای طالبزاده من از شما بودجه یک فیلم درباره بویراحمد را میخواهم. شما در نگاه ما شخصیتی هستید که اعتبار دارید و اگر شما حمایت نکنید تا این فیلم را بسازیم، فکر میکنیم که اشتباه کرده بودیم چنین تصوری درباره شما داشتیم؛ اجازه ندهید که این احساس در ما بهوجود بیاید.
حجت احمدیزر هم پس از دریافت جایزه خود گفت: دعا کنید این فیلمنامه در مرحله فیلمنامه نماند و تولید شود. تشکر ویژه دارم از آنهایی که اساسا دیده نمیشوند. اسم ما در تیتراژها میخورد اما نام خانوادههای ما جایی درج نمیشود و هیچ گاه از آنها تشکر نمیشود.
در بخش تقدیر از اکرانکنندههای برتر سال نمایندگان گروههای اکران مردمی شهرستان آباده و باغملک تجلیل شدند.
بزرگداشت حامد زمانی
بزرگداشت حامد زمانی بخش بعدی آیین افتتاحیه نهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» بود.
پس از پخش ویدیویی از گفتگو با حامد زمانی، خانواده و دوستانش، این خواننده با همراهی علیرضا احمدیروشن فرزند شهید احمدیروشن روی سن جشنواره حاضر شد.
زمانی پیش از برگزاری آیین بزرگداشت خود در سخنانی گفت: اصلا لایق این برنامهها نیستم. فکری هم نکردم که چه بگویم و گفتم هرچه در لحظه در دلم آمد را با شما در میان بگذارم. دو سه سالی است که کمتر مرا میبینید و این دلایل زیادی دارد.
این خواننده ادامه داد: میخواستم از درددلهایم از این چند سال و حرف و حدیثها بگویم. شاید سوال خیلی از شماها هم باشد که چه کسانی در این دوسال فحشم دادند، طردم کردند و بایکوتم کردند و... اما به خودم آمدم و دیدم همه این اتفاقات و دردها هرچه باشد، پیش یک لبخند و کامنت محبتآمیز شما، همه نابود میشود.
حامد زمانی: آنچه حس میکنم این روزها میخواهند از ما بگیرند، اعتماد به نفس است؛ بچههای هنرمند بسیاری امروز هستند اما خیلی از مراکز فرهنگی حتی حزباللهیها هم به سمت چهرهها و سلبریتیها میروند و این بچهها دیده نمیشوندزمانی افزود: دوسه ماه پیش یک سری مشکلات پیش آمد که فکر نمیکردم به این زودی بتوانم دوباره شما را ببینم. اما جنس بچههای عمار برای من واقعا متفاوت از بقیه است و هر کس با این بچهها مراوده داشته و طعم آن را چشیده میداند که از جنس رفاقت و معرفت هستند. از تکتک شما ممنونم برای این سالها؛ نه لایق تجلیل هستم و نه اهل تعارف. امروز روز تجلیل از همه شما، از پدرومادرم و همه کسانی است که به خاطر آنها تا به امروز خواندهام.
وی افزود: آنچه حس میکنم این روزها میخواهند از ما بگیرند، اعتماد به نفس است. چه خودی چه ناخودی دارند این اعتماد را از ما میگیرند. بچههای هنرمند بسیاری امروز هستند اما خیلی از مراکز فرهنگی حتی حزباللهیها هم به سمت چهرهها و سلبریتیها میروند و این بچهها دیده نمیشوند. در تمام این سالها ما بودیم و نگاهها به سمت دیگری بود. این اعتماد به نفس ما را میکشد.
زمانی گفت: متأسفانه با بچههای حزباللهی، انقلابی و متعهد در میدان هنر اینگونه برخورد میشود. میگویند فعلاً که حامد زمانی هست، جایی هم نمیرود، برویم سراغ دیگری! اگر مقاومت نکنیم در قبال این برخوردها کمکم خز میشویم و از چشمها میافتیم. ضربهای که خودمان به خودمان میزنیم بسیار سنگین است. من به لحاظ سنی شاید کوچکتر از خیلی از شماها باشم اما تجربههای سختی را پشت سرگذاشتهام.
وی ادامه داد: کار رسانه این است که از پدر من که صرفا یک بازنشسته فرهنگی، وزیر و شهید و اسیر بسازند تا بگویند فلانی آقازاده است؛ این کار رسانه است. همه از این مرحله عبور خواهید کرد. باید بتازیم به این سیستم و بگوییم ما هستیم و چیزی از کسی کم نداریم. فکر نمیکنم موسیقی من به لحاظ فرمی چیزی از کار دیگران کم داشته باشد و حتما این اعتماد به نفس را دارم.
زمانی افزود: عزیزی بعد از خواندن قطعه «مرگ بر آمریکا» گفت میدانی چرا کارت دیده شد، پرسیدم چرا؟ گفت بهدلیل جرئت و اعتماد به نفس برای زدن حرفی بود که تا آن روز گفته نشده بود.
این خواننده با اشاره به دشواریها و بیمهریهایی که در چند سال اخیر پشتسر گذاشته بود، ادامه داد: کار به جایی رسید که یکی از مسئولان اتفاقا حزباللهی، در یکی از ارگانها به همه نامه نوشت که با حامد زمانی کار نکنید و او را بایکوت کنید! این برایم بسیار سخت بود؛ دو سه سال این اتفاق طول کشید و دلیل غیبت من در این دو سه سال همین بود. لازم نیست بیش از این ماجراها را باز کنم اما فقط میخواهم به شما بگویم که نترسید از این برچسبها. هویت انقلابی ما یک هویت اصیل و باکلاس است و به آن افتخار میکنیم. همین هویت نشان میدهد که چه کسی رفتنی است و چه کسی ماندنی!
دلگرمی پدر شهید احمدیروشن به حامد زمانی
علیرضا احمدیروشن فرزند شهید احمدیروشن، رضوانه باغبانی فرزند شهید باغبانی، مادر شهیدان خالقیپور، خانواده شهید احمدیروشن و حاج صادق آهنگران در آیین بزرگداشت حامد زمانی روی صحنه حاضر شدند.
صادق آهنگران بعد از اهدای جوایزی به حامد زمانی گفت: توفیقی بود که انگشتری از سنگ حرم سیدالشهدا را به عزیز دلم، آقا حامد اهدا کنم. امیدوارم هر بار این انگشتری را میبیند به یاد سیدالشهدا بیفتد.
وی افزود: کل اهداف و تلاش همه ما با نیت جهانی شدن اسلام و اهداف انقلاب بود. امروز اسلام ناب به کوری چشم همه آنها که نمیخواستند جهانی شده است. امروز تلاش ما باید در راستای زمینهسازی ظهور باشد.
پدر شهید احمدیروشن هم در این بخش گفت: تشکر میکنم از همه خواهران و برادران ایمانی که در این مجلس حاضر هستند. به برادرم حامد زمانی هم عرض میکنم که کملطفی برخیها زبانزد شده است. درست از سال ۹۴ تا همین امروز دست کم سی تا چهل مراسم بوده که بنده باید میرفتم و در خدمت بچههای خودم از دانشجویان سراسر کشور میبودم اما این برنامهها در دقیقه ۹۰ توسط همین دولت محترم کنسل شد.
وی ادامه داد: میخواهم بگویم ناراحت نباش. این نگرانیها شایسته من و تو نیست. باید پیه ولایتپذیری را به تنمان بمالیم. این خرجی است که برای ولایت میکنیم. خوشحال و سرافراز و مفتخرم که بهای این ولایتمداری را میدهم.
در ادامه برنامه صادق آهنگران با درخواست مادر شهید احمدی روشن قطعهای را در رثای حضرت رضا(ع) خواند و حامد زمانی هم به صورت زنده قطعاتی را با همراهی حاضران در مراسم اجرا کرد.
پایان بخش آیین افتتاحه نهمین جشنواره فیلم عمار نمایش فیلم کوتاه داستانی «جمعه گل» بود.
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