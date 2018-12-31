جهش قیمت محصولات پروتئینی در بازار/سکوت معنادار وزارت جهادکشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته های اخیر، قیمت محصولات پروتئینی از جمله گوشت گوسفندی و گوشت مرغ در بازار افزایش بسیار چشمگیری داشته و اقدامات تنظیم بازاری دولت تاکنون در این زمینه موثر نبوده است، بر همین براساس قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندی در بازار به حدود ۷۲ هزارتومان و قیمت گوشت مرغ به حدود ۱۴ هزارتومان رسیده است.

علی اصغرملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان به ۷۱ هزارتومان تا ۷۲ هزارتومان رسیده همچنین قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه داران بین ۶۵ هزارتومان تا ۶۶ هزارتومان است که با ۱۰ درصد سود آن را به مصرف کننده عرضه می کنند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره دلایل این گرانی، اضافه کرد: بحث قاچاق در این زمینه مطرح است، قاچاق دام با افزایش نرخ دلار بسیار افزایش داشته و در کمبود بازار تاثیرگذار بوده است.

ملکی درباره اینکه قرار است شرکت پشتیبانی امور دام، دام زنده از کشور رومانی وارد کند، گفت: این موضوع مطرح شده، باید راهکارها بررسی و رایزنی ها انجام شود، همچنین بودجه مورد نظر تامین گردد به عبارتی باید بستر لازم برای انجام این کار فراهم شود تا دام وارد کنند.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به تاثیر توزیع گوشت منجمد بر بازار عنوان کرد: اگر این گوشت به بازار تزریق نمی‌شد اوضاع به مراتب بدتر از این بود. حدود دو سال است که این گوشت وارد می‌شود و بدون آن اوضاع بازار به شدت به هم می‌ریخت.

ملکی همچنین با اشاره به واردات گوشت گرم به کشور تصریح کرد: گوشت گرم نیز از استرالیا و آسیای میانه به کشور وارد می‌شود و در حال توزیع در بازار است.

دلیل کمبود دام در کشور، قاچاق یا کاهش تولید؟!

وزیر جهاد کشاورزی نیز قبلا درباره قاچاق دام از کشور هشدار داده بود، محمود حجتی در این زمینه با بیان اینکه در حال حاضر ۲ میلیون راس دام به صورت قاچاق از کشور خارج می شود، گفته بود: اینها سرمایه ملی هستند که از غرب، شمال غرب و از جنوب به کشورهای حاشیه خلیج فارس می روند.

با این وجود، برخی مسئولان معتقد هستند کمبود دام ربطی به قاچاق ندارد و کاهش تولید دلیل اصلی این مساله است، علیرضا عزیزالهی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در این راستا به خبرنگار مهر گفت: دلیل این مساله قاچاق نیست، بهره برداران عشایری و روستایی کشور کاهش یافته و این باعث شده تولید در بخش عشایری و روستایی کم شود؛ اما تقاضا که قرار بود کاهش یابد کاهش نیافته و افزایش یافته است بنابراین با کمبود مواجه شده ایم.

رکورد بی سابقه قیمت مرغ در بازار

قیمت مرغ نیز طی هفته های اخیر با جهشی چشمگیر به رکوردی بی سابقه رسیده، به طوری که قیمت روز شنبه گذشته به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی رسید. ردیروز قیمت این کالا با کاهش ۵۰۰ تومانی به ۱۴ هزارتومان در مراکز خرده فروشی رسید. این در شرایطی است که محمود حجتی، وزیرجهاد قیمت منطقی هرکیلوگرم مرغ را ۱۰ هزارتومان اعلام کرده و ستاد تنظیم بازار نیز قیمت این کالا را ۹۸۰۰ تومان تعیین کرده است که مورد تایید تولیدکنندگان نبوده است.

همچنین طی روزهای اخیر، دولت عرضه مرغ منجمد را با قیمت هرکیلوگرم ۸۹۰۰ تومان به منظور تنظیم بازار این کالا آغاز کرده، اما این اقدام تا امروز نتوانسته منجر به ایجاد تعادل در بازار مرغ شود. کارشناسان دلیل این مساله را عدم استقبال مردم از مرغ منجمد عنوان می کنند. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: شرکت پشتیبانی امور دام روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن مرغ منجمد در کشور توزیع می کند که البته مردم استقبال چندانی نمی کنند.

تولیدکنندگان: قیمت منطقی مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است

براین اساس محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت مرغ طی روزهای آینده روند کاهشی خواهد داشت، گفت: دلیل افزایش قیمت این کالا در روز ۵ شنبه هفته گذشته و شنبه جاری این بود که ۸۰ درصد مرغ تهران از سایر استانها تامین می شود و به دلیل بارندگی حمل و انتقال این کالا به تهران دچار مشکل شده بود و بار کمتری به تهران می رسید.

وی افزود: بنابراین طی هفته جاری با کاهش قیمت مواجه خواهیم بود اما روند کاهش قیمت کند خواهد بود اما طی هفته جاری قیمت بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان کاهش می یابد.

یوسفی تصریح کرد: قیمت منطقی از نظر ما ۱۱ هزار تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

متاسفانه نوسانات شدید قیمت مرغ و افزایش قیمت گوشت در غیبت وزارت جهادکشاورزی در حوزه تنظیم بازار این محصولات رخ داده و پیگیری های خبرنگار مهر از این وزارتخانه برای مصاحبه به نتیجه نرسید.