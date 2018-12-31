به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای استان قم شامگاه یکشنبه هفته نخست خود را پشت سر گذاشت و در ۵ بازی برگزار شده ۷ گل به ثمر رسید تا هفته نخست، هفتهای کم گل در لیگ دسته اول باشد.
در بازیهای برگزار شده در ورزشگاه تختی قم تیم فوتبال اکباتان موفق شد با نتیجه یک بر صفر تیم سیاه جامگان را شکست دهد و تیم عرفان گستر نیز با همین نتیجه برابر تیم افشین که قدیمیترین تیم حال حاضر فوتبال باشگاهی در استان قم است به برتری دست یافت.
تیم امید شهر قائم دیگر تیم پیروز دیدارهای هفته نخست بود که در مسابقه برابر مهر گستر با حساب ۲ بر یک به پیروزی رسید و همین برد امید را در صدر جدول هفته نخست قرار داد گرچه وضعیت جدول در هفتههای آغازین لیگ، کاذب است.
دیدارهای هفته نخست شامل ۲ نتیجه تساوی نیز بود که تیمهای آریا و یاران در پایان به تساوی یک بر یک دست یافتند و شاهین نیز در دیدار برابر آکادمی به تساوی بدون گل رسید تا پرونده دیدارهای هفته نخست بسته شود.
در لیگ دسته اول فوتبال قم، تیم قهرمان جواز حضور در لیگ برتر فوتبال استان قم را به دست میآورد و تیم نایب قهرمان برای صعود به لیگ برتر باید در دو بازی رفت و برگشت برابر تیم هفتم جدول لیگ برتر به میدان برود.
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