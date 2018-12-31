به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما، مرتضی میرباقری معاون سیما در احکامی محمدرضا شهیدی فرد، حسن سلطانی، علی بخشی زاده، علی طلوعی، مجید شعبان پور و سیدمرتضی فاطمی را به عنوان اعضای هیات داوران بخش برنامه های ترکیبی منصوب کرد.

رییس جشنواره تلویزیونی جام جم در حکم خود حضور این اعضا در هیات داوران را برای داوری آثار منتخب شبکه ها فرصتی مغتنم شمرد تا در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، چراغ راه و شاخص برجسته ای در تولیدات آینده سیما باشند.

همچنین در این حکم تاکید شده اندیشه والا و تخصص اعضای محترم هیات داوران برگ زرینی از هنرنمایی هنرمندان رسانه ملی را در تاریخ تلویزیون ثبت خواهد کرد.

اعضای هیات داوران کمیسیون برنامه های ترکیبی پنجمین جشنواره تلویزیونی جام جم با پیشنهاد دبیر آن کمیسیون و با حکم معاون سیما و رییس جشنواره منصوب شدند.