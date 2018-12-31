نقش معاملات الگوریتمی در افزایش شفافیت معاملات بورسی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی رضوی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت توسعه معاملات الگوریتمی گفت: امروز بخش عمده­‌ای از فعالیت‌های بازار سرمایه، از حالت دستی خارج شده و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ این در حالی است که یکی از مهمترین روش‌ها در مسیر بازار سرمایه الکترونیکی، معاملات الگوریتمی است.

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این روش، بر اساس فاکتورهای دقیق، تصمیم‌گیری شده و رفتارهای مبتنی بر شایعه و هیجان از فرآیند داد و ستد حذف می‌شود؛ این در حالی است که معاملات الگوریتمی، به علمی شدن تصمیم‌گیری ها در بورس کمک می کند؛ به نحوی که در معاملات الگوریتمی ما شاهد افزایش شفافیت هستیم و بازیگران با اطمینان، ایمنی و ریسک کمتری داد و ستد می کنند.

وی تصریح کرد: به رغم پیشرفت در توسعه معاملات الگوریتمی، اما هنوز عموم سرمایه‌گذاران با ساز و کارهای اجرایی این روش آشنایی ندارند و در نتیجه در این مسیر به فرهنگ‌سازی نیاز داریم.

همچنین یاسر فلاح، مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس نیز با بیان اینکه در چند سال اخیر، به معاملات الگوریتمی در دنیا اهمیت بسیار زیادی داده شده است، گفت: در این معاملات کاهش نقش انسان و معامله گران نقطه عطف به شمار می‌رود و الگوریتم ها، سیستم ها و رایانه ها معاملات اصلی را انجام می‌دهند؛ بر همین اساس سازمان بورس و اوراق بهادار، تمرکز خود را بر موضوع توسعه فرهنگ‌سازی در این زمینه گذاشته است.

وی افزود: در این رقابت‌ها که از سوی سازمان بورس طراحی شده است، ۳۰ تیم متقاضی حضور در این مسابقات بودند که از این تعداد، ۲۷ تیم برای حضور در مصاحبه شرکت کرده‌اند؛ به نحوی که با مصاحبه های صورت گرفته توسط تیم داوری، ۲۰ تیم به عنوان شرکت کنندگان نهایی انتخاب شدند که این تیم ها در ۳۲ روز به رقابت می پردازند.

وی در خصوص زمان شروع این دوره از مسابقات گفت: اولین دوره مسابقات معاملات الگوریتمی از ۱۵ دی ماه سال جاری آغاز می شود، با این وجود افتتاح رسمی این رقابت ها از تاریخ ۱۹ دی ماه آغاز و تا ۱۷ بهمن ماه ادامه دارد؛ ۲۰ تیم شرکت کننده در سه بخش مختلف به رقابت می پردازند که این سه بخش شامل سهام، اوراق با درآمد ثابت و حل مساله است.

فلاح در ادامه به جوایز این دوره از مسابقات اشاره کرد و گفت: در بخش رقابت در سهام ، تیم های اول، دوم و سوم به ترتیب ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومان اعتبار خرید سهام دریافت می کنند. در بخش اوراق با درآمد ثابت سه تیم ابتدایی به ترتیب ۱۵، ۱۰ و ۵ میلیون تومان اعتبار خرید سهام دریافت می کنند و در بخش حل مساله مبالغ ۷، ۵ و ۳ میلیون تومان اعتبار خرید سهام به نفرات برتر اهدا می شود.

وی در خصوص اعتبار اولیه این گروه ها نیز گفت: برای هر کدام از گروه های شرکت کننده اعتباری حدود ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده، که حد ضرر نیز برای هر رقابت از پیش تعیین شده؛ در بخش رقابت در سهام، حد ضرر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در بخش اوراق با درآمد ثابت این رقم یک میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

فلاح گفت: مالکیت معنوی الگوریتم ها از سوی نهاد ناظر برای تیم ها محفوط باقی می ماند.