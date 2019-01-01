پس از ۱۴ ماه «هیات مدیره» پولمان را نداده است/ همکاری با رادیو

ناهید مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تسویه نشدن دستمزد پروژه های صداوسیما بیان کرد: سال گذشته برای تولید سریال نوروزی «هیات مدیره» با آقای مهران رسام تهیه کننده و مازیار میری کارگردان این اثر همکاری داشتم که نوروز ۹۷ روی آنتن شبکه پنج سیما رفت و الان حدود ۱۴ ماه از زمان تولید این سریال می گذرد اما هنوز با ما تسویه نشده است.

وی ادامه داد: این بدقولی های صداوسیما خستگی را به تن ما بازیگران می گذارد آن هم در این شرایط اقتصادی که هرروز با گرانی های بیشتر مواجه هستیم.

مسلمی اظهار کرد: من در این مدت پیشنهادهای زیادی برای بازی داشتم اما به دلیل همین مسایل بدقولی و بی پولی، کاری قبول نکردم فقط به تازگی حضور در سریال «مر قانون» را پذیرفته ام که کاری از محمدحسین لطیفی است و امیدوارم در اینجا با این مشکلات مالی مواجه نشویم.

بازیگر «شهرزاد» با اشاره به مشکلات مالی تلویزیون تصریح کرد: من با توجه به شرایط فعلی تلویزیون ترجیح می دهم فعلا پروژه های دیگر را قبول نکنم و در این کار هم به خاطر آقای لطیفی حضور یافتم.

مسلمی که در نمایش های رادیویی نیز نقش ایفا می کند درباره رادیو بیان کرد: من رادیو را به تلویزیون ترجیح می دهم و حتی اهل اینکه سریال تماشا کنم، نیستم. شغل اول من تئاتر است و بعد از آن دوست دارم در نمایش های رادیویی بازی کنم.

بازیگر «همه چیز آنجاست» در پایان گفت: من در ۲ هفته اخیر چندین نمایش رادیویی که به صورت سریالی است کار کردم. ما در هفته ۲ روز تمرین داریم و یک روز ضبط و به همین دلیل می توانیم در یک هفته چند نمایش رادیویی تولید کنیم.