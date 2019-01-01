به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز نمایش فیلم‌های نهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» در سینما فلسطین، نشست «یک روز یک تجربه» با حضور هادی محمدیان کارگردان و حامد جعفری رییس هیات مدیره گروه «هنر پویا» و تهیه کننده انیمیشن‌های «شاهزاده روم» و «فیلشاه» برگزار شد.

حامد جعفری با اشاره به اینکه انیمیشن «شاهزاده روم» به‌عنوان سومین فیلم پرفروش در سال ۹۴ شناخته می‌شود، بیان کرد: بعد از موفقیت در این کار اقدام به ساخت «فیلشاه» کردیم و امروز معتقدیم «هنر پویا» به عنوان یک کمپانی با آثار خوبی که ارایه می‌دهد، شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه‌های انیمیشن سازی کارهای بیشتری تحت پوشش این کمپانی است به گونه‌ای که طی ۱۰ سال به نقطه‌ای رسیده‌ایم که در سال یک کار سینمایی اکران شود.

تهیه‌کننده انیمیشن «فیلشاه» با تاکید بر اینکه فروش یک فیلم بر اساس قیمت مشخص نمی‌شود، گفت: بدون تردید فروش یک فیلم برای ما بر اساس مخاطب ارزیابی می‌شود.

وی در ادامه به اکران انیمیشن «فیلشاه» در کشورهایی مانند لبنان، عراق، کویت، اردن اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است این انیمیشن در کشورهایی مانند آلمان، استرالیا، انگلستان، ترکیه و روسیه نیز اکران شود.

جعفری به کار جدید کمپانی هنر پویا با نام «انقراض» اشاره کرد و افزود: ایده پردازی این انیمیشن شروع شده و تا پایان سال ۱۳۹۸ کار تولید به اتمام می‌رسد.

وی با بیان اینکه مهمترین موضوع برای ساخت انیمیشن سازی علاقمندی و داشتن انگیزه است، تصریح کرد: احساس می‌کردیم در این کار خلاء وجود دارد به همین منظور نسبت به ساخت فیلم برای کودک و نوجوان اقدام کردیم.

رییس هیات مدیره گروه هنرپویا اضافه کرد: اگر یک فیلم از حداقل‌ها برخوردار باشد می‌تواند در عرضه موفق شود. داشتن مخاطب وفادار می‌تواند موفقیت یک کمپانی را به دنبال داشته باشد. بیش از ۶۰ درصد از کسانی که برند هنر پویا را می‌شناسند برای دیدن آثار این کمپانی به سینما می‌آیند.

جعفری با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها کمپانی‌های فیلمسازی از فروش محصولات جانبی درآمدزایی می‌کنند، افزود: از انیمیشن «فیلشاه» یک میلیون دفتر با کاراکترهای مختلف چاپ و در نمایشگاه نوشت افزار به عنوان اولین محصول ایرانی – اسلامی به فروش رسید.

هادی محمدیان کارگردان انیمیشن «فیلشاه» و «شاهزاده روم» با اشاره به اینکه انیمیشن سازی باید براساس علاقه و انگیزه مورد توجه قرار گیرد، گفت: مسیر انیمیشن‌سازی در ایران بسیار دشوار است و نیاز به انگیزه دارد، اگر این کار به عنوان هدف مورد توجه قرار گیرد می‌تواند زمینه تولید را برای یک فیلم فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه هنر، توانمندی باید مورد ارزیابی قرار گیرد، افزود: اگر یک شخص در مرحله اول برای رسیدن به موفقیت علاقه خود را درست هدف‌گذاری کند می‌تواند بدون شکست پیروز شود.

محمدیان با تاکید بر اینکه مطالعه در هر زمینه‌ای می‌تواند به موفقیت یک فرد کمک کند، تصریح کرد: زمانی یک پروژه به موفقیت می‌رسد که آن را به صورت تیمی انجام دهیم، اگر کارها در ایران به صورت مخاطب شناسی انجام می‌شد وضعیت سینما این‌گونه دشوار نبود.

کارگردان انمیشین «فیلشاه» با بیان اینکه در حوزه انیمیشن‌سازی دغدغه‌مندی کافی نیست، یادآور شد: برای ساخت یک انیمیشن موفق باید در همه حوزه‌ها از جمله هنرهای تجسمی، موسیقی و... تسلط داشته باشیم چراکه انیمیشن‌سازی سخت‌ترین مدل سینما و به شدت تخصصی است به همین منظور باید با تلاش در هر زمینه تجربه به دست آوریم.

وی تاکید کرد: در سینما کوچکترین عیب بزرگ دیده می‌شود به همین دلیل زمانی که خود را در معرض قضاوت دیگران قرار می‌دهیم باید همه جوانب را در نظر بگیریم. ما باید با شناخت مخاطب برای آن‌ها کار تولید کنیم.

محمدیان با اشاره به اینکه نویسندگی برای ساخت یک انیمشین بسیار سخت و دشوار است، تصریح کرد: در مرحله اول باید قصه‌گویی را به خوبی آموخت و مطالعه بسیار زیادی در این زمینه انجام داد چرا که مخاطبان ما کودک و نوجوانان هستند و نمی‌توانیم بدون شناخت آن‌ها کاری برای آنها تولید کنیم.

وی با بیان اینکه برای ساخت یک انیمیشن باید اجازه دهیم دغدغه‌ها در وجود آدم رسوخ کند، افزود: هر اقدامی که در این زمینه انجام شود می‌تواند در راستای هدف‌های مشخص شده مفید باشد. تمام اتفاقات درست و غلط در ساخت یک انیمیشن می‌تواند برای ساخت کار بهتر به ما کمک کند.

کارگردان انیمیشن «فیلشاه» و «شاهزاده روم» تاکید کرد: موفقیت در هر کاری زمانی به دست می‌آید که افراد برای آن تلاش و زحمت فراوان کشیده باشند. بدون تلاش نمی‌توان کار خوبی به مخاطب ارایه داد.