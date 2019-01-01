به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی عصر امروز در حاشیه بازدید از پژوهشگاه فضایی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از سوی رئیس جمهور کمیته ای در خصوص پیگیری حادثه واحد علوم و تحقیقات تشکیل شده که من یکی از اعضای آن کمیته هستم.

وی افزود: از ابتدای وقوع این حادثه وزارت علوم در کنار دانشگاه آزاد مسائل را پیگیری می کرد.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: با تاکید رئیس جمهور در وزارت علوم نیز کمیته ای متشکل از معاونین این وزارتخانه و مدیرکل حراست تشکیل شد.

غلامی اظهار داشت: این کمیته با هیات رئیسه دانشگاه آزاد و رئیس این دانشگاه ملاقات حضوری داشتند و علاوه بر پایش و جمع آوری اطلاعاتی که طی این مدت کسب کردند صحبت هایی با روسای دانشگاه آزاد داشتند.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: توسط این کمیته گزارشی تهیه شده که فردا این گزارش تقدیم رئیس جمهور خواهد شد.

وی تاکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات واحد علوم و تحقیقات موقعیت جغرافیایی و در شیب تند قرار گرفتن این دانشگاه است.

غلامی اظهار داشت: بحث دیگر مشکل این حادثه قدیمی بودن ناوگان جابجایی دانشجویان بود که توسط پیمانکار اداره می شد.

وی اظهار داشت: مسئولین این دانشگاه معمولا به شرایط معمولی مسیرهای دسترسی اکتفا کرده و پیش بینی بروز چنین حادثه ای را نداشتند که در حال حاضر برنامه هایی برای اصلاح این موضوع دارند.

غلامی همچنین افزود: ماهواره های دانشگاهی در نوع خود بسیار ضعیف هستند و این ماهواره ها با محوریت سنجش از دور و جمع آوری اطلاعات از اقلیم کشور طراحی و ساخته شده اند.

وزیر علوم اظهار داشت: پروژه های ماهواره ای در دانشگاههای کشور با همکاری مشترک علمی و تحقیقاتی انجام شده و در وزارت علوم بودجه خاصی برای فعالیت های ماهواره ای نداریم اما معمولا دانشگاهها اعتبارات تحقیقاتی دارند که در این زمینه نیز از آن استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: وزارت ارتباطات و سازمان فضایی در حوزه فعالیت های تحقیقاتی هوافضا کمک های مالی را به دانشگاهها داشته اند که امیدواریم این کمک ها افزایش یابد.

وزیر علوم در خصوص بودجه پژوهشی دانشگاهها نیز گفت: معمولا اعتبارت پژوهشی دانشگاهها کمتر از نیازهای آنهاست و این یک موضوع قدیمی است و امیدواریم شرایط فراهم شود و اعتبارات پژوهشی دانشگاهها افزایش یابد.

غلامی گفت: وزارت علوم همکاری های مشترک با سازمانها و نهادهای مختلف اعم از نهادهای علمی و پژوهشی و نهادهایی که حاصل تحقیقات را نیاز دارند انجام می دهد که این همکاری ها جای خالی بخشی از کمبود اعتبارات پژوهشی را پر می کند.

وی در خصوص بودجه دانشگاههای کشور نیز افزود: در لایحه بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴ درصد رشد برای دانشگاهها در نظر گرفته شده است که با توجه به افزایش حقوق در سال آینده این میزان افزایش بودجه برای دانشگاهها کافی نخواهد بود.

غلامی گفت: بنابر این به نظر می رسد در سال آینده دانشگاهها در بخش های هزینه ای اعتبار کافی نخواهند داشت.

وزیر علوم اضافه کرد: صحبت های زیادی انجام دادیم و پیگیری های زیادی نیز در خصوص بودجه دانشگاهها داشته ایم و امیدواریم که مجلس کمک کند تا شرایط سخت بودجه دانشگاهها کمتر شود.

وی در خصوص فعالیت های فضایی دانشگاهها نیز افزود: دانشگاههای شریف، امیرکبیر، علم و صنعت، خواجه نصیر و برخی از مراکز پژوهشی خارج از شهر تهران با همکاری های یکدیگر در حوزه فضایی فعالیت داشته اند.

وزیر علوم تصریح کرد: در این زمینه وزارت ارتباطات و سازمان فضایی نیز کمک های زیادی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی داشته اند که حاصل آن طراحی و ساخت چندین ماهواره در دانشگاهها بوده است.