امید غفاری نویسنده و کارگردان نمایش «عشق ثگی» که به تازگی اجرای خود را در عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است درباره انتخاب نام نمایش با چنین املایی به خبرنگار مهر گفت: انتخاب این نام چندین دلیل مختلف داشت. اول اینکه نام نمایش کاملا با موضوع اثر در ارتباط است به شکلی که نوشته بصری «عشق ثگی» با مضمون و مفهومی که نمایش قصد انتقالش را دارد، مطابقت می‌کند.

وی ادامه داد: دلیل دیگر انتخاب این نام به علاقه شخصی و تعلق خاطر من به عباس نعلبندیان باز می‌گردد چون احساس می‌کنم چه آن زمان و چه امروز در حق این نویسنده اجحاف شده است. «عشق ثگی» داستان زندگی مشترک زولان و سنو است که به تازگی نسبت به حضور گربه سنو در خانه حساس شده و برای خلاصی از دست آن تلاش می‌کند...

غفاری درباره ارتباط نمایش با مساله حیوان آزاری توضیح داد: کلیت داستان نمایش درباره ماجرای نگهداری از حیوانات خانگی و حیوان آزاری است اما در اجرا نمی‌خواستیم روی این مساله مانور دهیم و این موضع را نقد کنیم بلکه ایده اولیه بر این این نکته استوار بود که افرادی که حیوانات خانگی دارند چقدر به این موجودات بها می دهند.

این کارگردان تئاتر در پایان درباره فضاسازی و شیوه اجرای نمایش بیان کرد: در اجرای نمایش تلاش شده از سبک‌های مختلفی استفاده شود به همین دلیل نمی‌توان گفت که کار سبک خاصی را در نگارش متن و کارگردانی دنبال می‌کند اما فضای کلی نمایش نسبت به زندگی حال حاضر جامعه چه در فضاسازی و چه بازی‌ها، غیرمعمول است.

نمایش «عشق ثگی» به نویسندگی و کارگردانی امید غفاری از یازدهم دی ماه هر شب ساعت ۲۱ در سالن شماره ۲ عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه رفته است.

حمید رشید، مرجان خاکساری، هلیا طباطبایی، نوید رضوی، حسین محمدی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.