اکران مستند جنجالی در سومین روز «عمار»

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم «عمار»، برنامه نمایش آثار سومین روز این رویداد سینمایی را در سینمافلسطین اعلام کرد که بنابر این اعلام مستند جنجالی «هاشمی زنده‌است» در جدول اکران امروز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه این جشنواره قرار گرفته است.

بنابراین گزارش، در سومین روز از اکران‌های مرکزی نهمین جشنواره عمار در سینمافلسطین که از ساعت ۱۰:۳۰ صبح با سانس ویژه کودک و نوجوان آغاز و تا ۲۲:۳۰ ادامه می‌یابد، «هاشمی زنده است»، «شکارچی تانک»، «پایان ماموریت»، «ناتمام» و «انقلاب بحرین» از جمله آثاری هستند که به نمایش درمی‌آیند.

مستند «روزمرگی‌های یک محیط بان» سانس ۲ - سالن ۱

این مستند روایت تلاش یک محیط‌بان دلسوز است که با عکاسی از طبیعت و پخش آن در شبکه های مجازی، سعی در جلب نظر مردم نسبت به مشکالت حیات وحش دارد. احمد بحری با ابداع طرح نذر مردم را به همکاری فرامی خواند و می تواند با مشارکت های آنها، خدمات خوبی به طبیعت داشته باشد. کارگردان این مستند محمدجواد رحیمی است.

مستند «شکارچی تانک» سانس ۳ - سالن ۱

بهروز یکم فروردین ۱۳۴۷ در اراک دیده به جهان گشود. پدرش در ژاندارمری کار می کرد و خود شاگرد تعمیرگاه خودرو بود. او به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و با تبحر خاصی که در استفاده از آر پی جی و انهدام تانک های دشمن به دست آورد، به «شکارچی تانک» معروف شد و سرانجام به اسارت دشمن درآمد اما آن چیزی که بهروز ترکاشوند را جاودانه کرد، اینها نبود... این مستند به کارگردانی سید احمد معصومی نژاد ساخته شده است.

فیلم داستانی «علمدار» سانس ۴ - سالن ۱

محمدحسین محمدخانی متولد دهه ۶۰ و از اهالی تهران است. فیلم، در ابتدا دوران کودکی و نوجوانی، ورود به دانشگاه، حضور در بسیج دانشجویی و ازدواج او را روایت می‌کند سپس استخدام در سپاه قدس، اعزام به سوریه و فرماندهی تیپ «سیدالشهدا»، شجاعت و دلاوری‌ محمدخانی را در میدان نبرد به تصویر می‌کشد. کارگردان در انتها ماجرای شهادت محمدحسین را نشان می‌دهد که در سوریه با نام مستعار «حاج عمار» شناخته می‌شود. این فیلم داستانی به کارگردانی مجید بهجت تولید شده است.

مستند «هاشمی زنده است» سانس ۵ - سالن ۱

در سال‌های قبل از انقلاب، اکبر هاشمی رفسنجانی به کشورهای اروپایی و آمریکا می‌رود و آرزو دارد که روزی الگوی پیشرفت آن‌ها را در ایران اجرا کند. پس از پیروزی انقلاب، او حضور فعالی در مدیریت اجرایی کشور دارد. با شروع دولت سازندگی، هاشمی در تلاش است ایده همگرایی با غرب را در ماجرای گروگان‌های آمریکایی در لبنان احیا و سیاست‌های تعدیل اقتصادی را پیاده کند که منجر به شکاف طبقانی، افزایش تورم و شورش‌های اجتماعی می‌شود... این مستند به کارگردانی علی طادی ساخته شده است.

مستند «پایان ماموریت» سانس ۶ - سالن۱

محمد یکی از رزمندگان لشگر «فاطمیون» در سوریه است که نزدیک به یک ماه از شهادت او می‌گذرد اما پیکرش در مناطق تحت سیطره داعش باقی می‌ماند. مستند، صفر سیفی را نشان می‌دهد که مامور بازگرداندن پیکر محمد می‌شود و همراه یک تیم شناسایی به منطقه می‌رود. او با طراحی یک نقشه دقیق، با یک تیر دو نشان می‌زند، هم تمرکز دشمن را در نبرد با نیروهای مقاومت که درحال آزادسازی حلب هستند، به هم می‌ریزد و هم جنازه محمد را به عقب برمی‌گرداند. این مستند به کارگردانی ساسان فلاح فر ساخته شده است.

مستند «مستند ناتمام» سانس ۷ - سالن ۱

اوایل به‌وجودآمدن داعش در سوریه، بسیاری از مردم اسیر پروپاگاندای تبلیغاتی رسانه‌های استکباری می‌شوند و از اصل ماجرا و حقیقت دور می‌مانند. این رسالت سنگینی است که هادی و همکارانش بر دوش خود احساس می‌کنند و مردانه پا در میدان عمل می‌گذارند. آن‌ها به‌عنوان اولین گروه مستندساز به سوریه می‌روند و اولین تصاویر را از اوضاع این کشور و حضور نظامی ایران در آن‌جا می‌گیرند ... این مستند به کارگردانی علی سرو ساخته شده است.

فیلم داستانی «گل ایرانی» سانس ۷ - سالن ۱

زن و مردی برای خرید لوازم خانگی، وارد فروشگاهی می‌شوند. توجه مرد که بسیار فوتبالی است، به مسابقه ایران و کره جنوبی جلب می‌شود که هم‌زمان با خرید آن‌ها درحال انجام‌ است. او هنگام دیدن بازی، می‌بیند که خرید آن‌ها، اتفاقات عجیبی را در فوتبال رقم می‌زند... این مستند به کارگردانی محمدحسین امانی ساخته شده است.

فیلم داستانی «تقاص» سانس ۴ - سالن ۱

مردی که از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق (منافقین) است، پس از سال‌ها به ایران بازمی‌گردد. او به مغازه یکی از قربانیان سازمان می‌رود که در دهه ۶۰، توسط این مرد ترور می‌شود. او می‌خواهد تقاص کار خویش را جلوی چشمان خانواده قربانی پس بدهد. پسر شهید، از او می‌خواهد برای جبران کشتن پدرش، با خوردن مایع شیمیایی خودکشی کند. حال مرد، مرگ زجرآوری را جلوی چشمان خود می‌بیند. این فیلم داستانی به کارگردانی محسن امانی ساخته شده است.

مستند «انقلاب بحرین» سانس ۳ - سالن ۲

۱۱ فوریه ۲۰۱۱، هنوز ۳ روز تا آغاز انقلاب بحرین مانده است که شیخ «عیسی احمدقاسم»، سخنرانی کوبنده‌ای انجام می‌دهد و از شروع طوفانی سخن می‌گوید که پایانی ندارد. تاریخچه و بسترهای تاریخی انقلاب در بحرین چه چیزهایی است که شیخ باتوجه به آن‌ها این پیش‌بینی را می‌کند؟ چه جریان‌ها و احزابی در این جزیره فعالیت می‌کنند؟ علل اهمیت انقلاب بحرین در منطقه چیست و آینده این جریان چه خواهد شد؟ مستند «انقلاب بحرین» پاسخ می‌دهد. این مستند به کارگردانی کاظم شمس الهی ساخته شده است.

پویانمایی «شهر هزار کبوتر» سانس ۳ - سالن ۱

این پویانمایی، ماجرای دخترکی به نام «ریحانه» است که بخشی از غذای خود را برای کبوترها می‌ریزد. او شبی در خواب، همراه کبوتری به شهر «هزارکبوتر» می‌رود. وی در رؤیا به سر می‌برد که با صدای مادرش از خواب بیدار می‌شود و هنگامی‌که می‌بیند مادر، چادری زیبا برای او دوخته است، به‌خاطر می‌آورد که سفری در پیش دارند و خود را مهیای سفر می‌کند. در مقصد، ریحانه تعبیر خواب خود را می‌یابد. این پویانمایی به کارگردانی مشترک وریا نیک‌منش و مریم هاشم‌نژاد ساخته شده است.

مستند «محی‌الدین» سانس ۳ - سالن ۳

پس از وفات پدرِ محی‌الدین برخی از او می‌خواهند تا طلبه شود اما وی نمی‌پذیرد و بنا می‌گذارد که کنکور دهد و با مراجعه به ارتش یا ژاندارمری، بورسیه بگیرد و در رشته مهندسی تحصیل کند. محی‌الدین هنگامی که به شیراز می‌آید، می‌بیند هیچ شغلی نیست مگر این‌که دست دولت باشد و بنابراین تصمیم می‌گیرد روحانی شود. مستند، ابعاد مختلف شخصیتی آیت‌الله محی‌الدین حائری‌شیرازی را بررسی می‌کند و مخاطب را با این روحانی خط‌شکن آشنا می‌کند. این مستند به کارگردانی ناصر عالمی ساخته شده است.

مستند «بیشتر از مادرم» سانس ۶ - سالن ۳

«فروغ آقانجفی» معروف به «خانم قوچانی»، از اهالی مشهد است که با شروع جنگ تحمیلی، برای کمک‌رسانی به جبهه می‌رود و پس از مدتی، تصمیم می‌گیرد به جانبازان اعصاب و روان اصفهان خدمت گزارد. او گروهی از بانوان را تشکیل می‌دهد و سعی دارد مشکلات روحی، جسمی، افسردگی، خانوادگی و... جانبازان را حل و آن‌ها را به ادامه زندگی تشویق کند. خانم قوچانی مستند «فراموش‌شدگان» را برای نمایش مظلومیت این جانبازان می‌سازد. این مستند به کارگردانی علیرضا باغشنی ساخته شده است.