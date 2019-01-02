کشف ۸۰ درصد جرایم فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه پنجمین دوره مراسم دانش آموختگی مرزبانی و دریابانی آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه نیروی انتظامی در مشهد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جرایم در فضای مجازی نسبت به سال گذشته رشد ۸۰ درصدی داشته که نیروی انتظامی با توجه به ظرفیت ها و آمادگی های خود توانسته بیش از ۸۰ درصد جرایم این حوزه را کشف کند.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه برنامه ما این است تا پایان سال ۹۸ همه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، دارای پلیس فتا باشند، گفت: هم اکنون در ۱۴۶ شهرستان و مرکز استان پلیس فتا فعالیت می کند و امیدواریم با تأمین اعتبار لازم از سوی دولت بتوانیم در سایر شهرها نیز پلیس فتا را راه اندازی کنیم.

وی درباره تجهیزات واگذار شده، گفت: نیروهای ما با توجه به تعهد، تخصص و جانفشانی های خود توانسته اند مأموریت ها را به خوبی انجام دهند، آمار رضایت مندی مردم از ناجا که توسط دستگاه های بیرونی انجام شده گواه این صحبت ما می باشد.

سردار اشتری اضافه کرد: برخی از تجهیزات در مرز توسط وزارت دفاع به نیروی انتظامی اختصاص داده شد ولی بخش اعظمی از آن باقی مانده که امیدواریم دولت محترم و مجلس شورای اسلامی این تجهیزات را در اختیار وزارت دفاع قرار دهند که این وزارتخانه نیز تجهیزات را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد.

فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: جلسات متعددی با عزیزان در ستاد کل و وزارت دفاع برگزار شده که امیدواریم هر چه سریعتر نسبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز ناجا برای انجام بهتر مأموریت ها اقدام کنند.#