به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید از دریافت یک نامه فوق‌العاده و قابل توجه از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی خبر داده است.

ترامپ در همین ارتباط گفته است که کارکنان کاخ سفید در حال تدارک ملاقات جدید او با رهبر کره شمالی در آینده نزدیک هستند.

رئیس جمهور امریکا همچنین با دفاع از سیاست‌های دولتش در مقابل کره شمالی گفته است که اگر با کیم جونگ اون دیدار تاریخی در سنگاپور نداشت، امروز در آستانه یک جنگ بزرگ و فراگیر قرار داشتیم.

ترامپ همچنین روز گذشته در توئیتر خود گفته بود که انتظار دارد که بزودی ملاقاتی را با رهبر کره شمالی داشته باشد. به گفته ترامپ کیم این موضوع را درک کرده که کشورش دارای ظرفیت اقتصادی بالایی است.

دونالد ترامپ همچنین در جمع خبرنگاران گفته است که او هیچگاه بر هسته‌ای زدایی سریع در شبه جزیره کره تاکید نداشته، هرچند کیم جونگ اون در پیام سال نو خود تمایلش را به هسته‌ای زدایی شبه جزیره کره نشان داده است.