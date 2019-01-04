هفته هشتم کورس اسبدوانی زمستانه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هشتم رقابت‌های کورس اسبدوانی زمستانه گنبد بعدازظهر جمعه ۵۲ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد در ۶ دور هزار و هزار و ۲۰۰ متری در مجموعه سوارکاری این شهرستان با یکدیگر به رقابت پرداختند که ۸۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶ گانه تعلق خواهد گرفت.

در دور اول اسب‌های ترکمن دو ساله در کلاس میدن به مسافت هزار متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که علی رجال با اسب سردار سخاوی زودتر از خط پایان گذشت و یاسر جرجانی با اسب بارش و قربان محمد اودک با اسب هامراک حبیب ایشان به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های دوخون دو ساله در کلاس میدن به مسافت هزار متر بود که کمال دلیجه عطا با اسب ردوینز عنوان اول را به دست آورد و علی محمد غراوی با اسب ادن لای و ستار مهرانی با اسب دیبالا به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبرد دو ساله در کلاس میدن به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که نادر صالح پور با اسب ایپ من موفق به کسب مقام اول شد و بنیامین ملایی با اسب آلتون تاش و رامین قهرمانی با اسب بل هج به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون دو ساله در کلاس برنده به مسافت هزار و ۲۰۰ متر شکل گرفت که کمال دلیجه عطا با اسب ناز قورام زودتر از خط پایان عبور کرد و نادر صالح پور با اسب شیمبو و آرمین آق آتابای با اسب تانیلان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های تروبرد سه ساله در هندیکپ کلاس یک به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که کمال صالح پور با اسب مجستیک نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و عبدالرحیم آرمیده با اسب نو برس نولس و نادر صالح پور با اسب کاررا نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های دوخون سه ساله در هندیکپ کلاس پنج به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که علیرضا شاهمیر با اسب دنیلا موفق به کسب مقام اول شد و قربان محمد اودک با اسب وروجک گمیشان و ستار مهرانی با اسب سویلای به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

کمال دلیجه عطا بهترین چابکسوار هفته

در پایان هفته هشتم رقابت‌های کورس اسبدوانی زمستانه گنبد، کمال دلیجه عطا با کسب دو مقام نخست بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت، نادر صالح پور یک مقام نخست، یک مقام دوم و یک مقام سوم کسب کرد و علیرضا شاهمیر، کمال صالح پور و علی رجال هر کدام یک مقام نخست به دست آوردند.

لازم به ذکر است؛ هفته‌های نهم و دهم رقابت‌های کورس اسبدوانی زمستانه گنبد، ۲۰ و ۲۱ دی در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.