کارگردان «تشریح» از جشنواره ملی فیلم فجر انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شهابی کارگردان فیلم «تشریح» که یکی از فیلم‌های کوتاه معرفی شده به دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر برای شرکت در بخش مسابقه فیلم کوتاه است در اعتراض به عملکرد انجمن صنفی فیلم کوتاه از حضور فیلمش در بخش مسابقه جشنواره ملی فیلم فجر انصراف داد.

فیلم کوتاه «تشریح» یکی از چهار فیلم کوتاهی است که برخلاف فراخوان جشنواره زمان آن بیش از ۱۵ دقیقه است و برای شرکت در این جشنواره باید ۵ دقیقه از این فیلم حذف شود.

شهابی با اشاره به این موضوع که با انتشار بلافاصله اسامی فیلم‌ها در خبرگزاری‌های رسمی غافلگیر شده است، گفت: ما برای سنجیدن شرایط و اینکه آیا اصلا امکان حذف ۵ دقیقه از فیلم وجود دارد یا نه مهلتی چند روزه داشتیم ولی کمتر از ۲۴ ساعت بعد از تماسی که با ما از سوی انجمن سینمای جوانان ایران که یکی از تهیه کننده‌های فیلم است گرفته شده بود، این خبر منتشر شد و انتشار اسامی فیلم‌ها به نشانه پذیرش این شرط از سوی ما تلقی شده است.

وی با اشاره به این موضوع که حذف بخشی از فیلم‌ها برای حضور در هر جشنواره ای عملی غیراستاندارد است و نیز حذف ۵ دقیقه از زمان ۲۰ دقیقه‌ای فیلمش نسخه مطلوب وی نیست، از حضور در بخش مسابقه این جشنواره انصراف داده است.

شهابی در پایان گفته‌های خود عنوان کرد: امیدوارم جشنواره فیلم فجر و انجمن صنفی فیلم کوتاه، بخش مسابقه فیلم کوتاه جشنواره فجر را آنطور که شایسته جایگاه فیلم کوتاه و فیلمسازان آن است مدیریت کنند نه به گونه‌ای که در چند روز گذشته شاهد آن بوده‌ایم.

فیلم کوتاه «تشریح» به کارگردانی سیاوش شهابی برای نخستین بار در سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران به نمایش درآمد و موفق به کسب عناوینی چون جایزه برزگ این جشنواره در بخش مسابقه بین‌الملل، جایزه ویژه هیات داوران بخش مسابقه ملی، دیپلم افتخار بهترین بازیگر برای علیرضا ثانی‌فر و مدال ایسفا در این جشنواره شد.

با توجه به آیین نامه جشنواره ملی فیلم فجر از بین هفت فیلم کوتاه معرفی شده به این جشنواره تنها سه فیلم کوتاه «رورانس» به کارگردانی سوگل رضوانی، «دریای تلخ» به کارگردانی فاطمه احمدی و «گسل» به کارگردانی سهیل امیرشریفی واجدین شرایط اصلی نامزدی سیمرغ فیلم کوتاه هستند و چهار فیلم کوتاه دیگر که اسامی آن‌ها عبارت است از «تو هنوز اینجایی» به کارگردانی کتایون پرمر و محمدروح بخش، «بچه‌خور» به کارگردانی محمد کارت، «S» به کارگردانی حامد اصلانی و «تشریح» به کارگردانی سیاوش شهابی باید بخشی از زمان فیلم کوتاه خود را برای شرکت در این جشنواره حذف کنند. البته از فیلم «بچه خور» پیش از این ۲ نسخه موجود بوده است.

در روزهای گذشته اعتراضاتی از سوی برخی فعالان و فیلمسازان فیلم کوتاه به حذف بخشی از زمان فیلم‌ها برای حضور در جشنواره ملی فیلم فجر صورت گرفته است. برخی از معترضان این موضوع را ناشی از سیاستگذاری غلط انجمن فیلم کوتاه ایران می دانند.