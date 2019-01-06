جهان امروز تشنه اخلاق اهل بیت و شیعه واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه سومین جشنواره علامه حلی ویژه تجلیل از پژوهشگران جوان حوزه های علمیه خواهران و برادران استان قزوین روز یکشنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام بابک حصاری در این مراسم گفت: خصیصه انقلابی بودن یک جهاد علمی گرانه است تا بتوان به نیازها برای پاسخ گفت.

معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران استان قزوین بیان کرد: مکتب اهل بیت در رژیم گذشته هیچ میدانی برای عرصه نداشت اما به برکت انقلاب اسلامی شرایط برای عرضه پیدا کرده و خوشبختانه صحنه جهانی هم آماده شنیدن صدای اهل بیت است.

وی اضافه کرد: وقتی انقلاب پیروز شد دهها مکتب برای شناخت شیعه واقعی شکل گرفت زیرا شناخت مردم جهان از اسلام بسیار اندک بود.

حصاری یادآورش: امروز مکتب اهل بیت به صحنه آمده و در برابر بشر قرار گرفته و سربلندی ما به میدان داری در این عرصه است و باید حوزویان، روحانیون و طلاب جوان در مسیر معرفی اسلام ناب محمدی و معرفی شیعه و سیره اهل بیت تلاش بیشتری کنند.

در جشنواره علامه حلی قزوین ۲۷ تحقیق پایانی، دو جلد کتاب، تعداد ۲۶۸ مقاله و دو پایان نامه و درمجموع ۲۷۱ اثر ارائه شد که ۲۰ نفر برگزیده شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.