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۱۶ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان قزوین:

جهان امروز تشنه اخلاق اهل بیت و شیعه واقعی است

جهان امروز تشنه اخلاق اهل بیت و شیعه واقعی است

قزوین-معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان قزوین گفت:مکتب اهل بیت در گذشته محلی برای عرضه نداشت امابه برکت انقلاب اسلامی شرایط برای معرفی سیره اهل بیت واخلاق اسلامی در جهان مهیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه سومین جشنواره علامه حلی ویژه تجلیل از پژوهشگران جوان حوزه های علمیه خواهران و برادران استان قزوین روز یکشنبه در سالن  تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام بابک حصاری در این مراسم گفت: خصیصه انقلابی بودن یک جهاد علمی گرانه است تا بتوان به نیازها برای پاسخ گفت.

معاونت پژوهش حوزه علمیه خواهران استان قزوین بیان کرد: مکتب اهل بیت در رژیم گذشته هیچ میدانی برای عرصه نداشت اما به برکت  انقلاب اسلامی شرایط برای عرضه پیدا کرده و خوشبختانه صحنه جهانی هم آماده شنیدن صدای اهل بیت است.

وی اضافه کرد: وقتی انقلاب پیروز شد دهها مکتب برای شناخت شیعه واقعی شکل گرفت زیرا شناخت مردم جهان از اسلام بسیار اندک بود.

حصاری یادآورش: امروز مکتب اهل بیت به صحنه آمده و در برابر بشر قرار گرفته و سربلندی ما به میدان داری در این عرصه است و باید حوزویان، روحانیون و طلاب جوان  در مسیر معرفی اسلام ناب محمدی و معرفی شیعه و سیره اهل بیت تلاش بیشتری کنند.

در جشنواره علامه حلی قزوین ۲۷ تحقیق پایانی، دو جلد کتاب، تعداد ۲۶۸ مقاله و دو پایان نامه و درمجموع ۲۷۱ اثر ارائه شد که ۲۰ نفر برگزیده شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.

کد مطلب 4505221

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