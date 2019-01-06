حرکت هدفمند و برنامه محور در راستای تحقق پروژه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اجرای پروژه های عمران شهری، افزود: پل های سوم و چهارم بشار که تاثیر مهمی در ترافیک شهری و ارتقای ظرفیت های مختلف دارند، از جمله پروژه هایی است که علیرغم قرار گرفتن در محدوده شهری با همکاری و پیگیری استانداری و سازمان مدیریت تامین اعتبار مناسبی برای آن انجام گرفت.

احمدی با بیان اینکه علیرغم همه محدودیت ها تخصیص اعتبار برای پل چهارم بشار نیز عملیاتی شد، تصریح کرد: ارائه برنامه زمان بندی برای اجرای اتصال پل چهارم به منطقه سروک و پیمان سپاری در این حوزه از جمله موارد مورد تاکید است.

احمدی با اشاره به بازدید انجام گرفته از پروژه پل چهارم خواستار عملکرد بهتر پیمان کار و نظارت و تاکید شهرداری بر اجرای پروژه در زمان بندی مناسب شد.

استاندار با بیان اینکه بر اساس مصوبات باید دستگاه ها نسبت به تهیه برش استانی پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی خود اقدام و غربالگری مناسب پروژه های سال ۹۶ نیز اجرایی شود، گفت: باید بررسی لازم در حوزه اینکه کدام دستگاه ها استعلام لازم از دستگاه ملی را انجام داده و کدام دستگاه ها انجام نداده اند، مشخص شود.

وی افزود: از سازمان مدیریت انتظار داریم که این موضوع را به شکل شفاف و با ارائه نحوه مکاتبات و پاسخگویی در قالب گزارش ارائه دهد.

احمدی با اشاره به اهمیت تحقق پروژه های اقتصاد مقاومتی در استان، بر عملکرد بهتر و مناسب دستگاه ها در اجرای هدفگذاری ها و مصوبات این حوزه تاکید کرد.