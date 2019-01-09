۱۱ دانش آموزان در میاندوآب به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترسهراب حیدری در این زمینه اظهارداشت: عصر امروز طی تماس با مرکز فوریت های پزشکی میاندوآب، تعدادی(۱۱نفر) دانش آموز در کوی سوگلی تپه با علایم تهوع، سرگیجه و شکم درد به بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) انتقال یافتند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب خاطرنشان کرد: بعد از انتقال به بیمارستان، اقدامات لازم برای بستری در بیمارستان عباسی انجام گرفت.

وی ادامه داد: هم اکنون وضعیت عمومی دانش آموزان مساعد است و تنها به منظور مراقبت بیشتر این دانش آموزان بستری و تحت نظر قرار گرفتند.

کمیته بررسی موضوع نیز تشکیل و اقدامات اولیه درمانی و پیشگیری انجام گرفت.