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۱۹ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۰۰

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب:

۱۱ دانش آموزان در میاندوآب به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند

۱۱ دانش آموزان در میاندوآب به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند

ارومیه - مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب گفت: ۱۱ دانش آموزان در میاندوآب به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترسهراب حیدری در این زمینه اظهارداشت: عصر امروز طی تماس با مرکز فوریت های پزشکی میاندوآب، تعدادی(۱۱نفر) دانش آموز در کوی سوگلی تپه با علایم تهوع، سرگیجه و شکم درد به بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) انتقال یافتند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب خاطرنشان کرد: بعد از انتقال به بیمارستان، اقدامات لازم برای بستری در بیمارستان عباسی انجام گرفت.

وی ادامه داد: هم اکنون وضعیت عمومی دانش آموزان مساعد است و تنها به منظور مراقبت بیشتر این دانش آموزان بستری و تحت نظر قرار گرفتند.

کمیته بررسی موضوع نیز تشکیل و اقدامات اولیه درمانی و پیشگیری انجام گرفت.

کد مطلب 4508979

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