به گزارش خبرگزاری مهر، کریم انصاری‌فرد در حاشیه تمرین امروز تیم ملی ایران در امارات اظهار داشت: بازی خیلی خوبی را مقابل یمن برگزار کردیم و یکی از بهترین نتایج را در روز اول به دست آوردیم و الان همه چیز آماده است برای بازی دوم. این دومین فینالی است که پیش رو داریم و در حال حاضر هم همه تمرکزمان روی همین بازی است.

وی افزود: در این مدت ریکاوری خیلی خوبی داشتیم تا صد در صد و با تمام انرژی توان مان را بگذاریم برای ویتنام.

مهاجم تیم ملی کشورمان در پاسخ به این سئوال که آیا ویتنام نسبت به یمن می‌تواند حریف سرسخت تری باشد یا خیر بیان داشت: در فوتبال روز دنیا حریف آسان وجود ندارد. دیروز ترکمنستان ژاپن را به زحمت انداخت و الان همه بازیها سخت است و ما هم به این مسابقات آمدیم تا بهترین نتایج را کسب کنیم.

انصاری‌فرد خاطرنشان ساخت: ویتنام، یمن و حتی عراق همه تیم‌های خوب و حریفان سر سختی هستند اما ما به دنبال این هستیم تا بهترین نتایج را بگیریم.

وی درخصوص انتظار هواداران تیم ملی گفت: این که انتظار از تیم بالا رفته به ملی پوشان هم انگیزه می دهد. اما برای ما مهمتر از قهرمانی بازی با ویتنام هست. الان به بازی با ویتنام فکر می کنیم نه قهرمانی.

گلزن تیم ملی ایران در جام جهانی در خصوص گلزنی خودش در این مسابقات گفت: این که کدام بازیکن گل بزند مهم نیست مهم این است که تیم ملی به هدف اصلی اش که قهرمانی باشد برسد. من هم همه تلاشم را می کنم تا برای تیم ملی گلزنی کنم.

ملی پوش تیم ملی اضافه کرد: از ابتدای اردو هر روز در حال گذراندن تمرینات پنالتی هستیم تا اگر سرنوشت یک بازی به پنالتی کشید در این مرحله هم موفق عمل کنیم.