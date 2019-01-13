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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۰۶

وزیر خارجه قطر: شورای همکاری خلیج فارس هیچ قدرتی ندارد

وزیر خارجه قطر: شورای همکاری خلیج فارس هیچ قدرتی ندارد

وزیر خارجه قطر در دیدار با دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و وزیر خارجه عمان در دوحه گفت که شورای همکاری خلیج فارس و دبیرکل آن «هیچ قدرتی ندارند».

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر در جریان دیدار با «عبداللطیف الزیانی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس و «یوسف بن علوی»  وزیر امور خارجه عمان در دوحه تاکید کرد که شورای همکاری خلیج فارس و دبیر کل آن هیچ قدرتی ندارد.

وزیر خارجه قطر هم چنین تاکید کرد که شورای همکاری خلیج فارس نیاز به اصول و قوانین جدید دارد.

طرفهای شرکت کننده در این نشست در خصوص روند اقدامات شورای همکاری خلیج فارس و مسائل مشترک خود بحث و تبادل نظر کردند.

«یوسف بن علوی» وزیر امور خارجه عمان و «عبداللطیف الزیانی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، شنبه‌شب در یک سفر از پیش اعلام نشده، وارد دوحه شدند.

بحران شورای همکاری خلیج فارس با قطع روابط دیپلماتیک چهار کشور عربی مصر، امارات، بحرین و عربستان سعودی با قطر در تاریخ پنجم ژوئن سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید.

کد مطلب 4511137

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