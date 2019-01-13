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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس خبر داد:

رشد بیش از ۵۰ هزار درصدی مطبوعات استان

رشد بیش از ۵۰ هزار درصدی مطبوعات استان

شیراز- مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس در کمیته اطلاع رسانی دهه فجر از رشد بیش از ۵۰ هزار درصدی مطبوعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر سهرابی ظهر یکشنبه در جمع اعضا کمیته اطلاع رسانی دهه فجر ۱۳۹۷ گفت: کمیته یادشده می تواند مهمترین نقش را ایفا کند.

وی با توجه به اینکه قدرتمندترین ابزار در دست رسانه هاست، افزود: در روستاها هم پایگاه های خبری و نشریه وجود دارد که یکی از دستاوردهای نظام در ۴۰ سال اخیر است.

سهرابی نقش صدا و سیما را در معرفی دستاوردهای نظام مهم ارزیابی کرد، گفت: باید کاری کنیم که امید متبلور شود بنابر این در راستای این، کمیته اقلیت های دینی و کمیته فرهنگی و هنری ۵ جلسه داشته که برنامه های این کمیته ها تا پایان اسفندماه برنامه ریزی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، استان را سرشار از ظرفیت هایی دانست که نیاز به معرفی به مردم دارد.

وی تشکیل کمیته اقلیت های دینی را در راستای همگرایی برنامه های دهه فجر عنوان کرد.

سهرابی ادامه داد: ۵۱ هزار و ۷۰۰ درصد رشد در زمینه رسانه ها پس از انقلاب اسلامی داشتیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان فارس، استان را در زمینه رسانه های مکتوب و برخط شاهد رشد دانست و افزود: امروز بیش از ۵۰۰ نشریه در فارس منتشر می شود.

وی در عین حال از فعال بودند هزار و ۲۰۰ کانال در فضای مجازی خبر داد و افزود: هر یک از این کانال ها دست کم ۵ هزار عضو حضور دارند.

کد مطلب 4511365

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