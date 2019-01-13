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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۲۴

«ریکاوری» پروانه نمایش گرفت/ ورود سریال به شبکه نمایش خانگی

«ریکاوری» پروانه نمایش گرفت/ ورود سریال به شبکه نمایش خانگی

سریال «ریکاوری» با دریافت پروانه نمایش به زودی وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، پروانه نمایش سریال «ریکاوری» به کارگردانی بهادر اسدی و تهیه‌کنندگی جمال گلی از سوی شورای پروانه نمایش صادر شده و این مجموعه به زودی وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد.

این‌ سریال به نویسندگی مهرداد نیک‌نام ابتدای سال جاری وارد مرحله پیش تولید شد و پس از ۴۰ روز پیش تولید در تهران و کیش مقابل دوربین رفت. 

پوریا پورسرخ، هومن برق‌نورد، مجید واشقانی، شبنم قلی‌خانی، نگار عابدی، مریم معصومی، پیمان دارابی، مهسا کامیابی، شیوا طاهری، ندا قاسمی، (با حضور) عزت‌الله مهرآوران، مهرداد ضیایی و عباس جمشیدی‌فر و با معرفی یاشار هاشم‌زاده بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«ریکاوری» یک کمدی اجتماعی است و در خلاصه داستانش آمده است: بعضی از آدم‌ها رو بی‌وقفه باید دوست داشت ...

فصل اول این سریال در هشت قسمت ۵۰ دقیقه‌ای توزیع خواهد شد.

سایر عوامل اصلی این پروژه عبارتند از مدیر پروژه و مشاور تهیه: محمد نجفی‌زاده، جانشین تهیه‌کننده: امید امین‌نگارشی، مجری طرح: ایمان خردمند، مدیر تولید: بنفشه اسدی، مدیران تصویربرداری: حسین قلی‌پاشا، سیدمیلاد حسینی، مدیر برنامه‌ریزی: داود باقری، دستیار اول کارگردان: رضا بختیاری، مدیر اداری و مالی: سمیرا اسدی، صدابردار: هادی افشار، صداگذاری و ترکیب صدا: محمود موسوی‌نژاد، تدوین: مینا صفریان، طراح چهره‌پردازی: محسن دارسنج، طراح صحنه: حمید رفیع‌نژاد، طراح لباس: الهام شعبانی، آهنگساز: رضا خسروی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، عکاس: مهدی حیدری‌قمی، مدیر تدارکات: رامین بهزادی، پخش از تصویر دنیای هنر.

کد مطلب 4511619
عطیه موذن

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