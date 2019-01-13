«ریکاوری» پروانه نمایش گرفت/ ورود سریال به شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، پروانه نمایش سریال «ریکاوری» به کارگردانی بهادر اسدی و تهیهکنندگی جمال گلی از سوی شورای پروانه نمایش صادر شده و این مجموعه به زودی وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد.
این سریال به نویسندگی مهرداد نیکنام ابتدای سال جاری وارد مرحله پیش تولید شد و پس از ۴۰ روز پیش تولید در تهران و کیش مقابل دوربین رفت.
پوریا پورسرخ، هومن برقنورد، مجید واشقانی، شبنم قلیخانی، نگار عابدی، مریم معصومی، پیمان دارابی، مهسا کامیابی، شیوا طاهری، ندا قاسمی، (با حضور) عزتالله مهرآوران، مهرداد ضیایی و عباس جمشیدیفر و با معرفی یاشار هاشمزاده بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای نقش پرداختهاند.
«ریکاوری» یک کمدی اجتماعی است و در خلاصه داستانش آمده است: بعضی از آدمها رو بیوقفه باید دوست داشت ...
فصل اول این سریال در هشت قسمت ۵۰ دقیقهای توزیع خواهد شد.
سایر عوامل اصلی این پروژه عبارتند از مدیر پروژه و مشاور تهیه: محمد نجفیزاده، جانشین تهیهکننده: امید امیننگارشی، مجری طرح: ایمان خردمند، مدیر تولید: بنفشه اسدی، مدیران تصویربرداری: حسین قلیپاشا، سیدمیلاد حسینی، مدیر برنامهریزی: داود باقری، دستیار اول کارگردان: رضا بختیاری، مدیر اداری و مالی: سمیرا اسدی، صدابردار: هادی افشار، صداگذاری و ترکیب صدا: محمود موسوینژاد، تدوین: مینا صفریان، طراح چهرهپردازی: محسن دارسنج، طراح صحنه: حمید رفیعنژاد، طراح لباس: الهام شعبانی، آهنگساز: رضا خسروی، مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد، عکاس: مهدی حیدریقمی، مدیر تدارکات: رامین بهزادی، پخش از تصویر دنیای هنر.
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