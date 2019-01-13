قطع ارتباط دفاتر کسب وکار مجازی برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، قطعی دفاتر کسب وکارهای مجازی که به علت عوامل فنی و حقوقی ایجاد شده بود با اقدامات انجام شده توسط شرکت مخابرات ایران و پیگیری های لازم رفع و ارتباط تمامی خطوط شرکت های ارائه دهنده خدمات مجازی مجددا وصل شده است.

مخابرات ایران اعلام کرد: با درنظر گرفتن اهمیت نیاز این کسب و کارها، به پایداری ارتباطات و تلاش حداکثری شرکت مخابرات درجهت پایداری وحفظ ارتباطات برای همه ذینفعان، مشکل فنی پیش آمده که باعث قطعی ارتباط این دفاتر شد، برطرف شده و با عوامل خاطی نیز برخورد صورت گرفته است.

در حال حاضر کلیه ارتباطات دفاتر کسب و کارهای مجازی برقرار بوده و موارد حقوقی موجود نیز در دست بررسی است.

به گزارش مهر، روز چهارشنبه هفته گذشته خطوط شرکتهای ارائه دهنده خدمات دفتر کار مجازی به عنوان راه ارتباطی هزاران کسب و کار و استارت‌آپ در سراسر کشور، بدون اطلاع مسدود شد.

برخی اخبار غیررسمی دلیل این مسدودسازی خطوط را الزام مخابرات به تدوین قوانین جدید فعالیت‌های دفاتر کار مجازی و الزام دفاتر به احراز هویت مشترکان اعلام کردند.

استارت‌آپ‌ها، مشاغل خانگی، مشاوران در حوزه‌های مختلف، عرضه‌کنندگان خدمات آنلاین، خرده‌فروشان اینترنتی و همچنین شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند از مشتریان عمده دفاتر کار مجازی هستند.