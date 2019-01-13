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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

در شیراز؛

نمایشگاه عکس و گلریزان زندگی در زندگی برگزار می شود

نمایشگاه عکس و گلریزان زندگی در زندگی برگزار می شود

شیراز- نمایشگاه عکس و گلریزان زندگی در زندگی با عنوان «زندگی کوچ و عشایری»از نگاه حمیدرضا روستا جمعه ۲۸ دی ماه گشایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه با همکاری سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، تورکتاب کودک شاخه شیراز و یک موسسه فرهنگی هنری برگزار می شود که تمامی عواید حاصل از فروش تصاویر برای گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد صرف خواهد شد.

نمایشگاه عکس حمیدرضا روستا، جمعه ۲۸ دی ماه جاری ساعت ۱۶ در نگارخانه آبگینه به نشانی بلوار شهید چمران آغاز بکار می کند و  تا ۴ بهمن ماه ادامه دارد.

این هنرمند عکاس درخصوص نمایشگاه خود به خبرنگار مهر، گفت: نمایشگاه حاوی تصاویری از کودکان عشایر و مدارس عشایری است که به همراه تور کتاب کودک شاخه شیراز در اردیبهشت ۱۳۹۶ رفته بودم.

وی اضافه کرد: تمامی عواید حاصل از فروش تصاویر برای گلریزان زندانیان جرائم غیر عمد صرف خواهد شد.

روستا که نمایشگاه های دیگری در کارنامه هنری خویش دارد، افزود: نمایشگاه عکس زندگی در کوچ و نمایشگاه عکس روز جهانی سالمند در نگارخانه سی راه از جمله این فعالیت هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا روستا به عنوان عکاس، گرافیست و انیماتور، بیش از ۱۰ سال است در حال فعالیت است.

کد مطلب 4511626

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    نظرات

    • حمیدرضا روستا IR ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
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      با عرض سلام. ممنونم بخاطر اطلاع رسانیتون.

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