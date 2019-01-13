به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حمدالله علیزاده به تشریح این خبر پرداخت و گفت: با شکایت تعدادی از شهروندان در خصوص کلاهبرداری در قالب فروش سکه های تقلبی موضوع در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار گرفت و تحقیقات پیرامون این فرد که سعید نام داشت آغاز شد.

این مقام انتظامی عنوان کرد: در بررسی های تکمیلی مشخص شد که سکه های مذکور تقلبی و از جنس «برنج» است و فرد کلاهبردار، این سکه ها را با نام یکی از شرکت های معتبر ضرب و به فروش رسانده است.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته ضارب این سکه های تقلبی و محل سکونتش شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی متهم در دوازدهمین روز از آبان ماه امسال در محل سکونتش واقع در اسلامشهر دستگیر و برای انجام تحقیقات به پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت منتقل شد.

سرهنگ علیزاده، تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام شده با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ عدد سکه تقلبی ضرب و به قیمت روز در بازار تهران به برخی صرافی ها و همچنین به مردم به فروش رسانده است در اعترافات خود عنوان داشته است که دستگاه ضرب سکه جعلی را از محدوده «خلازیر» خریداری و مدتی بعد نیز در همان محله فروخته است.

رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در پایان با اشاره به اینکه تا کنون نزدیک به ۷۰ تن از مالباختگان از این متهم، شکایت کرده و متهم در حال حاضر با حکم قاضی شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۹ تهران، برای سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان به سر می برد، عنوان کرد: هموطنان گرامی که به این شکل از آنها کلاهبرداری شده است می توانند برای اعلام شکایت به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کنند.