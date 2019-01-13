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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۵۰

کشف ۴۵۰ میلیون ریال کالای قاچاق در پایتخت

کشف ۴۵۰ میلیون ریال کالای قاچاق در پایتخت

گشت انتظامی قرارگاه جنوب یگان امداد از کشف ۱۷۵ قلم کالای قاچاق به ارزش ۴۵۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا عجمی در توضیح این خبر اظهار داشت: با کنترل تردد خودروهای عبوری محورهای مواصلاتی به شهر تهران، ماموران قرارگاه جنوب گشت انتظامی یگان امداد پایتخت موفق شدند یک خودرو حمل بار کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی به شهر تهران شناسایی و توقیف کنند.

وی با اشاره به دستگیری راننده این خودرو، گفت: در بازرسی انجام شده ۱۴۵ عدد کاپشن و ۳۰ عدد شلوار خارجی که فاقد فاکتور و برگه گمرکی بود، کشف شد.

فرمانده قرارگاه جنوب گشت انتظامی یگان امداد پایتخت با اشاره به اعتراف متهم مبنی بر خرید و فروش کالای قاچاق، خاطر نشان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این کالاها را ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

سرهنگ عجمی در پایان خاطر نشان کرد: متهم برای تحقیقات تکمیلی تحویل پلیس آگاهی تهران بزرگ شد.

کد مطلب 4511662

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