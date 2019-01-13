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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

ورود «تهران۲۰» به ماجرای جنجالی ویلاهای لواسان

ورود «تهران۲۰» به ماجرای جنجالی ویلاهای لواسان

برنامه «تهران ۲۰» امشب ۲۳ دی به بررسی وضعیت ویلاسازی های غیرمجاز در لواسان می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه «تهران ۲۰» امشب ۲۳ دی با ۲ موضوع بررسی آثار برگزیده جشنواره عمار با حضور مجید رستگار مستندساز روی آنتن شبکه پنج سیما خواهد رفت و در بخش پایانی موضوع وضعیت ویلاسازی های غیرمجاز در لواسان در یک گفتگوی تلفنی با  امام جمعه لواسان پیگیری خواهد شد.

مخاطبان محترم برنامه می توانند سوالات و انتقادات خود درباره موضوعات و محورهای برنامه را از طریق سامانه پیامکی و همچنین صفحه های مجازی در میان بگذارند.

سری جدید «تهران ۲۰» با اجرای محمد دلاوری در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته و طبق روال معمول، راس ساعت ۲۰ از شبکه ۵ سیما مهمان خانه های مردم ایران خواهد بود.

این برنامه با طراحی دکور پیمان قانع و همچنین با تهیه کنندگی محمدعلی بازی پخش می شود.

کد مطلب 4511724
عطیه موذن

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