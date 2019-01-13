ورود «تهران۲۰» به ماجرای جنجالی ویلاهای لواسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، برنامه «تهران ۲۰» امشب ۲۳ دی با ۲ موضوع بررسی آثار برگزیده جشنواره عمار با حضور مجید رستگار مستندساز روی آنتن شبکه پنج سیما خواهد رفت و در بخش پایانی موضوع وضعیت ویلاسازی های غیرمجاز در لواسان در یک گفتگوی تلفنی با امام جمعه لواسان پیگیری خواهد شد.

مخاطبان محترم برنامه می توانند سوالات و انتقادات خود درباره موضوعات و محورهای برنامه را از طریق سامانه پیامکی و همچنین صفحه های مجازی در میان بگذارند.

سری جدید «تهران ۲۰» با اجرای محمد دلاوری در روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته و طبق روال معمول، راس ساعت ۲۰ از شبکه ۵ سیما مهمان خانه های مردم ایران خواهد بود.

این برنامه با طراحی دکور پیمان قانع و همچنین با تهیه کنندگی محمدعلی بازی پخش می شود.