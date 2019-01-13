آتش سوزی در جاده خاوران/یک نفر مصدوم شد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر از حادثه آتش سوزی کالا در جاده خاوران خبر داد و افزود: این حادثه ساعت ۱۶:۱۱ ظهر امروز و در « عباس آباد علاقه مند» به سامانه ۱۲۵ آتش رسانی اعلام شد، که بلافاصله ۳ ایستگاه با امکانات کامل به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش سوزی در یک انبار مسقف و سوله ای ۲ طبقه به وسعت ۳۰۰ متر رخ داده بود، که لوازم و کالاهای آتش بازی در جشن ها و ... در این انبار نگهداری می شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با بیان این که آتش نشانان سریع با نفوذ به داخل انبار موفق شدند، آتش را به کنترل خود درآورده و یک فرد ۳۰ ساله محبوس در این سوله را نجات دهند، گفت: این فرد دچار آسیب دیدگی شده و تحویل عوامل اورژانس شد.

ملکی گفت: در حال حاضر آتش خاموش شده و از سرایت آن به اطراف جلوگیری به عمل آمده است و آتش نشانان مشغول لکه گیری و ایمن سازی محل هستند.